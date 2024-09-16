كيفية استخراج شهادة ميلاد حديثة.. «وانت قاعد في البيت»

تشهد عملية استخراج شهادة ميلاد حديثة بحثًا متزايدًا عبر محرك البحث جوجل، نظرًا لأهمية هذه الوثيقة في العديد من الإجراءات والخدمات، حيث تُعد شهادة ميلاد الكمبيوتر مستندًا أساسيًا لتقديمه للجهات الرسمية، وتُستخدم أيضًا في التعليم والخدمات المختلفة، وقد سعت وزارة الداخلية لتسهيل استخراج هذه الشهادات عبر عدد من المبادرات والإجراءات الحديثة، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كيفية استخراج شهادة ميلاد حديثة.

إجراءات استخراج شهادة ميلاد حديثة

أعلنت وزارة الداخلية عن توفير عدة طرق لاستخراج شهادة ميلاد حديثة من بينها مكاتب الأحوال المدنية الجديدة التي تم افتتاحها في المولات والمراكز التجارية، إلى جانب تطوير المكاتب القديمة في أقسام الشرطة، ويمكن الآن الحصول على الشهادة بشكل فوري من خلال ماكينات الأحوال المدنية المميكنة.

استخراج شهادة ميلاد حديثة من البريد

أُتيح استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر عبر البريد، ولكن هذا الخيار متاح فقط للإصدار الثاني للشهادة وليس الأول، يتطلب الأمر تقديم الرقم القومي لطالب الشهادة واسم الأم.

أماكن استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر

يمكن استخراج الشهادة من مكاتب السجلات المدنية، مكاتب البريد، أو عبر الإنترنت من خلال موقع وزارة الداخلية. كما توفر ماكينات السجل المدني الذكية في مناطق مثل العباسية ومطارات القاهرة وشرم الشيخ والغردقة خدمة استخراج الشهادات.

متى وكيف يتم استخراج شهادة ميلاد للمولود في مصر

بمكن استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر للمولود فور ولادته، حيث يمكن لأي من الوالدين أو الأقارب حتى الدرجة الثالثة القيام بذلك، تتطلب العملية تقديم ورقة التبليغ الصادرة عن مكتب الصحة وطابع مواليد، بالنسبة للمواليد خارج مصر، يجب التواصل مع السفارة المصرية.

طرق استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر

توفر وزارة الداخلية عدة خيارات لاستخراج شهادة ميلاد كمبيوتر: من خلال زيارة أقرب مكتب سجل مدني، مكتب بريد (للحالات التي تحتاج إصدارًا ثانيًا)، أو عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، كما انه للحصول على شهادة ميلاد كمبيوتر عبر الإنترنت، يمكن للمواطنين الاستفادة من الخدمة الإلكترونية المتاحة على موقع وزارة الداخلية.

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