فيلم "The Goat" يعزز نجاحاته بجوائز عالمية ويستعد للعرض في السينمات

عمرو سعد.. يستقبل الجمهور في صالات السينما فيلم "The Goat" الذي يشارك في بطولته عمرو سعد، والمقرر عرضه الأربعاء المقبل، ويرصد موقع " الموجز " التفاصيل كاملة في السياق التالي

الفيلم حقق نجاحًا ملحوظًا بفوزه بـ 10 جوائز دولية خلال عرضه في مهرجان الجونة السينمائي، حيث نافس ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة.



عمرو سعد

أحداث فيلم the Goat

تدور أحداث الفيلم حول فتاة صغيرة تواجه مطامع إحدى الشركات الغربية التي تسعى للسيطرة على المصدر الوحيد للمياه في قريتها.

تقرر الفتاة الهروب إلى الصحراء برفقة معزتها بحثًا عن والدها، وتتعرض للكثير من المخاطر خلال رحلتها. الفيلم، الذي تبلغ مدته 90 دقيقة، تم تصويره بالكامل في واحة سيوة.

أبطال الفيلم وفريق العمل

يشارك في بطولة الفيلم إلى جانب عمرو سعد كل من جون سافاج، ميرا سورفينو، سيد رجب، جيسيكا حسام، مايا طلام، وعارفة عبدالرسول، الفيلم من تأليف وإخراج إيلاريا بوريللي.

كما أعلنت الشركة المنتجة عن تخصيص إيرادات عروض الفيلم في روما لدعم أطفال غزة عبر مؤسسة Action Aid.



جوائز الفيلم وتكريمه

حقق فيلم "The Goat" نجاحات كبيرة في مهرجانات عالمية، حيث حصد 5 جوائز من بينها جائزة أفضل قصة أصلية في مهرجان السويد السينمائي الدولي، وجائزة أفضل فيلم عن المرأة في مهرجان Dimension4th للأفلام المستقلة.

كما حصل على جوائز أفضل فيلم روائي طويل عن المرأة، وأفضل مخرجة، وأفضل فيلم روائي طويل دولي في الدورة الـ 34 من مهرجان Indo الفرنسي السينمائي الدولي.

إضافة إلى ذلك، نال جائزة أفضل ممثلة وأفضل نص سينمائي من مهرجان Life Beyond Life، وحقق أفضل عرض لمهرجان Female Eye Film Festival وجائزة أفضل مخرجة في مهرجان تورنتو الدولي لأفلام المرأة.



أحدث مشاريع عمرو سعد

يستعد عمرو سعد لمشاريع فنية جديدة، حيث ينتظر عرض فيلم "الغربان" الذي تدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي تاريخي، يعود إلى عام 1942 خلال فترة الحرب العالمية الثانية.

يتناول الفيلم معركة روميل وهزيمة ألمانيا، ويشارك في بطولته مي عمر، أسماء أبواليزيد، ماجد المصري، محمد علاء، أحمد بدير، محمود البزاوي، صفاء الطوخي، والراحل جميل برسوم، وهو من إنتاج سيف العريبي وشركة PCC للإنتاج الفني – تامر نصر، وإخراج ياسين حسن.

عمرو سعد

مسلسل جديد وتحضيرات عمرو سعد

من ناحية أخرى، يواصل عمرو سعد تحضيراته لمسلسله الجديد "سيد الناس" المكون من 30 حلقة، والذي يدور في إطار اجتماعي شعبي.

يجري حاليًا التعاقد مع باقي أبطال العمل، وهو من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح وإخراج محمد سامي.

تجربة عمرو سعد الإعلامية

يخوض عمرو سعد حاليًا أولى تجاربه الإعلامية من خلال برنامج "بيت السعد" المذاع عبر قنوات MBC، والذي يقدمه مع شقيقه المطرب أحمد سعد.

يختلف البرنامج عن غيره من برامج التوك شو بتقديم فقرات متنوعة تشمل الغناء والتمثيل، حيث يستضيف البرنامج عددًا من الفنانين في منزل الأخوين سعد في السعودية ويتناول تفاصيل حياتهم الشخصية.

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