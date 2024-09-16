نيكول سابا تطرح أغنيتها الجديدة "الباب يفوت جمل".. تفاصيل

طرحت النجمة اللبنانية نيكول سابا أحدث أغانيها بعنوان "الباب يفوت جمل" على قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب" وجميع المنصات الرقمية، لتواصل مسيرتها الفنية المتميزة، الأغنية تحمل كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان محمد يحيى، بينما تولى توزيعها وماسترينغ علي فتح الله، وتوزيعها الرقمي شركة "فيرال ويف"، ويستعرض الموجز تفاصيل الأغنية.

تفاصيل أغنية "الباب يفوت جمل"

الأغنية تتناول في كلماتها رسائل قوية حول الاستقلالية والقوة الشخصية، وتبدأ بمقطع يشدد على أهمية احترام الذات والعلاقات. وتقول نيكول في كلمات الأغنية:

"اللّي زيّي لما تقابلو في الحياة

لو مش حتحافظ يوم عليه حيروح

عندي شعار في الدنيا دي رافعاه

يا روح يا روح ما بعدك روح"

تعكس كلمات الأغنية موقفًا حازمًا في العلاقات، حيث تضع نيكول شروطًا واضحة على الطرف الآخر، قائلة: "شرطي الوحيد تشيلني جوا عينيك، غير كده مش مسموح". وتضيف: "ولو مفيش أمل الباب يفوّت جمل"، في إشارة إلى رفضها التنازل عن كرامتها أو قيمتها.

التعاون الفني وراء الأغنية

تعاونت نيكول سابا في هذه الأغنية مع فريق عمل متميز، فبالإضافة إلى كلمات أمير طعيمة وألحان محمد يحيى، تولى علي فتح الله توزيع الأغنية وأجرى ماسترينغ لها. وتعتبر هذه الأغنية إحدى الإنتاجات الحديثة التي تستهدف جمهورها من خلال تقديم محتوى موسيقي يتناسب مع الذوق الحالي ويواكب التطورات الرقمية.

تكريم نيكول سابا وجوائز الإبداع

لم تقتصر نجاحات نيكول سابا على أغنيتها الجديدة فقط، فقد تم تكريمها في بداية الأسبوع بجائزة الإبداع من مهرجان الفضائيات العربية عن أغنيتها السابقة "الكات كاتي". الأغنية التي تم إطلاقها قبل أسابيع قليلة حققت انتشارًا واسعًا وحظيت بإعجاب الجمهور، ما جعلها تستحق هذا التكريم.

أغنية "الكات كاتي" والنجاح المستمر

أغنية "الكات كاتي" التي أطلقتها نيكول سابا في يوليو الماضي، تم تصويرها على شاطئ البحر بطريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات مصطفى حسن، ألحان مصطفى العسال، وتوزيع أماديو. وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا بفضل ألحانها الخفيفة وكلماتها العصرية، لتكون جزءًا من سلسلة النجاحات المتتالية التي تحصدها نيكول في مشوارها الفني.

باختصار، نيكول سابا تواصل إثبات نفسها كفنانة متعددة المواهب قادرة على تقديم أغاني تلامس مشاعر الجمهور وتلقى استحسانهم، وفي نفس الوقت تحظى بالتكريم والإشادة من الجهات الفنية المختلفة.

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