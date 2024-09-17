بالساعة.. مواعيد أهم المباريات اليوم الثلاثاء 17-9-2024 انطلاق دوري أبطال أوروبا
تقام على مدار اليوم عددًا من المباريات النارية، وأبرزها انطلاق دوري أبطال أوروبا في نسختها الجديدة، فضلًا عن مباريات الدوريات في الملاعب العالمية المختلفة، ودوري أبطال أسيا 2 وللنخبة.
ويستعرض الموجز جدول مواعيد مباريات اليوم وأبرزهم افتتاح دوري أبطال أوروبا,,,
مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا 2
الوحدات الأردني X سباهان اصفهان الإيراني – الساعة 7 مساء
استقلال دوشنبه الطاجيكستاني X الشارقة الإماراتي – الساعة 7 مساء
مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة والقنوات الناقلة
شاندونج تايشان الصيني X سنترل كوست مارينرز الأسترالي – الساعة 1 ظهرا على قناة beIN Sports AFC 1 HD
جوانجو إف سي الكوري الجنوبي X يوكوهاما الياباني – الساعة 1 ظهرا على قناةbeIN Sports AFC HD
بوريرام يونايتد التايلاند X فيسيل كوبي الياباني – الساعة 3 ظهرا على قناةbeIN Sports AFC 2 HD
شنغهاي شنهوا الصيني X بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي – الساعة 3 ظهرا على قناةbeIN Sports AFC 3 HD
باختاكور الأوزبكستاني X الوصل الإماراتي – الساعة 5 مساء على قناةbeIN Sports AFC 1 HD
الريان القطرى X الهلال السعودي – الساعة 7 مساء على قناةbeIN Sports AFC HD
مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
يوفنتوس X آيندهوفن – الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1
يونج بويز X أستون فيلا – الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports HD 2
بايرن ميونخ X دينامو زغرب – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3
ريال مدريد X شتوتجارت – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2
ميلان X ليفربول – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1
سبورتنج لشبونة X ليل – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 5
مواعيد مباريات كوبا سود اميريكانا
فورتاليزا X كورينثيانز – الساعة 3:30 صباحا
مواعيد مباريات كأس الليبرتادوريس
كولو كولو X ريفر بليت – الساعة 3:30 صباحا
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
ريال مايوركا X ريال سوسييداد – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
إيفرتون ضد ساوثهامتون – الساعة 9:45 مساء
كوينز بارك رينجرز ضد كريستال بالاس- الساعة 9:45 مساء
مانشستر يونايتد ضد بارنسلي – الساعة 10 مساء
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