سخر الإعلامي وليد الفراج من هتافات جماهير اتحاد جدة قبل كلاسيكو الهلال المرتقب، عقب المباراة التي أقيمت مساء أمس الأحد، أمام فريق الوحدة، في ختام الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

هاتوا الهلالي.. وليد الفراج يسخر من هتاف جمهور الاتحاد تجاه الهلال

رددت جماهير العميد "هاتوا الهلالي"، حيث توعدت الزعيم قبل المباراة المرتقبة بين الفريقين يوم السبت المقبل في قمة الجولة الرابعة من المسابقة المحلية.

وقال وليد الفراج، عبر برنامجه على قناة "إم بي سي أكشن: "ما رأيناه الموسم الماضي، عند الباب ضربك، عند المطبخ ضربك، عند الصالة ضربك، عند باب البيت ضربك، في الحوش ضربك، في سيارتك ضربك".

وليد الفراج

ورغم هتافات الجماهير، خسر الاتحاد في 7 مباريات على يد الغريم الهلال بكل البطولات خلال الموسم الماضي، وآخر انتصار للاتحاد على الهلال في كل البطولات في أبريل 2021.

تقابل الفريقين الهلال والاتحاد السعودي، خلال 85 مباراة، استطاع الهلال أن يحقق الفوز في 42 مباريات، بينما فاز الاتحاد في 21 لقاء، وتعادل الفريقين في 22 مواجهة.

سجل فريق الهلال 153 هدفًا، بينما أحرز الاتحاد 115 هدفًا.

حقق الاتحاد فوزًا عريضًا بنتيجة 7-1 على ضيفه الوحدة بملعب "الجوهرة المشعة"، مساء أمس الأحد في ختام الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين.

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وضم تشكيل الاتحاد السعودي أمام الوحدة كل من:-

حراسة المرمى: رايكوفيتش.

خط الدفاع: فواز الصقور- بيريرا - سعد ال موسى - حسن كادش.

خط الوسط: فابيينو - كانتي- حسام عوار.

خط الهجوم: موسى ديابي- بيرجوين - كريم بنزيما.

موعد مباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي

يستعرض “الموجز” موعد مباراة الهلال والاتحاد المقبلة، يواجه فريق الهلال، نظيره الاتحاد، يوم السبت 21 سبتمبر 2024، في الساعة التاسعة مساءً، على ستاد مدينة الأمير فيصل بن فهد في الرياض، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد السعودي

تنقل مباراة الاتحاد والوحدة في دوري روشن السعودي، على قنوات SSC السعودية، والتي تقوم بنقل الأحداث المباشرة من الملعب.

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