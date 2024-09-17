من قلب المعاناة إلى الأمل.. رحلة الإعلامية إيمان الحصري من الخطأ الطبي إلى التحدي الجديد

الإعلامية إيمان الحصري..عادت الإعلامية إيمان الحصري لتصدر الأخبار وتريند جوجل مُجددًا بعد تعرضها لأزمة صحية جديدة استدعت إجراءها عملية جراحية دقيقة خلال الساعات الماضية.

إيمان الحصري

منشور صديقة إيمان الحصري

وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز التفاصيل المتعلقة بالحالة الصحية للإعلامية إيمان الحصري، تم الإعلان عن حالتها الصحية عبر صديقتها دارين فرغلي التي كتبت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، طالبة من الجميع الدعاء لها بالشفاء العاجل، حيث أوضحت أن إيمان ستخضع لعملية جراحية دقيقة وتحتاج لدعاء الجميع من أجل تجاوز هذه المرحلة الصعبة،حيث كتبت:" دعواتكم للصديقة الغالية جدًا إيمان الحصري بالشفاء العاجل لإنها تخضع لعملية دقيقة جدًا وهي في أمس الحاجة دعواتنا جميعا".

وتابعت الدعاء لها، قائلة:" في يوم مولد رسولنا الكريم أدعو لها بما كان يدعو به عليه أفضل الصلاة والسلام للمريض، اللهم رب الناس اذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما اللهم آمين".

ومن المقرر أن تخضع الإعلامية إيمان الحصري لعملية دقيقة اليوم في ألمانيا، بسبب المضاعفات التي تعرضت لها نتيجة الخطأ الطبي، الذي كاد أن يودي بحياتها.

إيمان الحصري

تجربة صحية معقدة

مرت إيمان الحصري سابقًا بتجربة صحية معقدة قبل ثلاث سنوات، بدأت في أبريل 2021 عندما دخلت المستشفى لإجراء عملية جراحية في الأمعاء والقولون، خلال تلك الفترة، تعرضت لخطأ طبي أدى إلى خضوعها لسبع عمليات جراحية خلال 21 يومًا، استمرت معاناتها الصحية خمسة أشهر قبل أن تسافر إلى ألمانيا لتلقي العلاج، وبعد نجاح العملية هناك، عادت تدريجيًا إلى حياتها المهنية.

آخر ظهور للإعلامية إيمان الحصري

كان آخر ظهور إعلامي لإيمان الحصري في برنامج "حد النجوم" الذي بُثّ من مدينة العلمين الجديدة على قناة DMC، ومنذ ذلك الوقت، غابت عن المشهد الإعلامي حتى وقعت الأزمة الصحية الأخيرة.

معلومات عن الإعلامية إيمان الحصري

إيمان الحصري لها مسيرة مهنية تمتد لأكثر من عشرين عامًا، حيث بدأت عملها في عام 2002 في قناة النيل للأخبار وكانت تلك الخطوة بعد تخرجها في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بعد ذلك تنقلت بين عدة برامج على قنوات مختلفة، منها "البيت بيتك" و"90 دقيقة"، قبل أن تستقر في قناة DMC حيث قدمت برنامج "مساء DMC"، كما عملت كمراسلة حربية لقناة النيل للأخبار خلال عام 2007 من الأراضي الفلسطينية، كما قدمت في قناة «الحرة» برنامج «هن» والذي كان يتحدث عن كل ما يخص الحياة السياسية والاجتماعية للمرأة العربية، وعقب ثورة يناير قدمت برنامجًا على قناة صدى البلد وذلك عام 2012، وفي عام 2013 انتقلت لقناة المحور لتشارك في تقديم برنامج «90 دقيقة».

في مقابلة تلفزيونية بعد شفائها من أزمتها السابقة، تحدثت إيمان عن الصعوبات التي واجهتها خلال فترة مرضها، مشيرة إلى أن أكبر ما كان يؤرقها هو التفكير في أسرتها، خصوصًا ابنتها، في حال استمرار غيابها عنهم، مُضيفة:"كنت بشيل همهم، وإحساس إنك هتروحي من الدنيا احنا ملناش غير بعض أنا وأخواتي، فا إحساس إنك هتسبيهم، أنا مش عايزة أسيبهم، أنا معنديش مشكلة خلاص لو ربنا كان كتبلي إن دي نهاية العمر مفيش مشكلة، بس بقا عندي هم شديد إنك هتسيبي الناس اللي أنتي بتحبيهم، اخواتي اعترفولي بعد تحسن حالتي، أنهم كانوا بيسمعوا إني مش هكمل من الأطباء، وبعدين عرفت أنهم بدأوا يجيبوا حد لبنتي يمهدلها أن ماماتها مش هتبقى موجودة".

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