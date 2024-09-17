هل تبحثين عن بشرة نضرة؟.. أكل الحجارة أحدث صيحة تجميل تغزو تيك توك

حلم الحصول على بشرة نقية وجذابة هو الأمر الذي تسعى خلفه الكثير من السيدات حول العالم، وفي سبيل تحقيقه يمكنهن فعل أي شيء، ولكن هل تخيّلت أن يصل الأمر إلى حد تناول الطوب طعام!

خلال الفترة الماضية، انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبخاصة تطبيق تيك توك، صيحة جديدة باتت تحظى بانتشار كبير بين المهووسوين عالم التجميل، والذين باتوا يطلقون على أنفسهم "الطاحنين" لأنهم يشترون الرمال القذرة والطين والطباشير ويطحنوها بشكل ناعم لتصبح "صالحة للأكل" من أجل الحصول على بشرة مخملية حسب مزاعمهم.

تناول الأحجار والطين

وعبر مقاطع فيديو يقوم الطاحنون بتناول الطين والطباشير، مع توجيه الدعوة إلى متابعيهم ليقوموا بتقليدهم من أجل الحصول على بشرة جذابة.

ويتحدث رواد تلك الصيحة الغريبة لمتابعيهم عن فوائدها "المفترضة"، وتمكن بعضهم بفضل هذه الفيديوهات من تحقيق ملايين المشاهدات.

منتجات طعام الصخور

وفي السياق، كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية في تقرير اطلع عيه الموجز أن بعض منصات البيع الإلكترونية مثل "إي باي" و"أمازون" انتهزت ارتفاع عدد المنضمين إلى هذه الصيحة الغريبة لزيادة أرباحها، مقدمة منتجات مكونة من الصخور والمخلفات الجيولوجية الأخرى "القابلة للاستهلاك البشري" بأسعار زهيدة.

وتروّج منصات البيع لمنتجاتها على أنها "ذات مذاق ترابي لطيف للغاية، مع قرمشة متوسطة الصلابة"، ومنها ما يُسمى بـ "الطين الأزرق"، الذي يُدّعى بأنّه يتميّز برائحة الأعشاب البرية يليها طعم لاذع طفيف.

كما رصدت الصحيفة البريطانية بعض الإعلانات الإلكترونية التي تروّج لهذه المنتجات الغريبة وتزعم أنها تشكل علاجًا لمشاكل الجهاز الهضمي وتساعد على امتصاص السموم من الجسم، في حين تزعم إعلانات إلكترونية أخرى أن تناولها يساعد في علاج حب الشباب والتغلب على آلام الجوع. ويقول إعلان آخر أنه يمكن أن يكون بمثابة "محسن للمزاج".

مع كثرة هذه الإعلانات، ذكرت مصادر علمية أن هذه الظاهرة تُسمى "جيوفاجي.. مدمنون التراب"، وكانت رائجة لمئات من السنين لدى بعض القبائل النائية في أنحاء العالم.

بمرور السنوات، راحت بعض القبائل تعتبرها نوعًا من العلاج، أي وسيلة لزيادة المعادن الناقصة لدى مرضى فقر الدم كمعدن "الزنك"، كما استخدموها كعلاج لمشاكل الجهاز الهضمي والقدرة على امتصاص السموم من الجسم.

إدمان التراب

وعلى الجانب الآخر، كانت "هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية" قد وصفت في الماضي نوعًا معيّنًا من الطين الأبيض يسمى الكاولين، بأنه يساعد على امتصاص السموم وإخراجها من الجسم.

لكن خبير التغذية وعلوم الأغذية البريطاني البروفيسور غونتر كونلي حذّر من أن تناول الطين تزيد من التعرض للسموم، لأن التراب لا يخلو من الملوثات، وشدّد على أن الأوساخ والطين والطباشير ليست غذاءً معتمدًا من قِبل منظمة الصحة والسلامة، حيث إن هذه المواد لا تخضع لأي فحوصات. وأضاف قائلًا: "يجب تجنب تناولها، فهي تضر الجهاز الهضمي ولا تقدم أي فائدة".

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