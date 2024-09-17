«بخطوات بسيطة».. إليك طريقة استعلام تقديم الأزهر رياض الأطفال 2024

تصدرت عمليات البحث على جوجل مؤخراً كلمة استعلام تقديم الأزهر رياض الأطفال 2024 مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد، حيث أعلن الأزهر الشريف عن فتح باب التقديم للأطفال من سن 4 إلى 5 سنوات للالتحاق بمرحلة KG1 في المعاهد الأزهرية بجميع محافظات الجمهورية، ويرصد لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

طريقة استعلام تقديم الأزهر رياض أطفال 2024

يمكن للآباء الاستعلام عن نتيجة تقديم الأزهر رياض أطفال 2024 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال اتباع الخطوات التالية:

1. زيارة موقع بوابة الأزهر الإلكترونية عبر الرابط المخصص، من خلال الضغط هنا.

2. اختيار أيقونة الاستعلام عن نتيجة تقديم الأزهر رياض أطفال 2024.

3. إدخال بيانات الطالب وولي الأمر بدقة.

4.تحديد محافظة الإقامة.

5. الضغط على الاستعلام وسوف تظهر لك النتيجة في دقائق معدودة.

مواعيد التقديم في رياض أطفال وشروط القبول

وكانت أعلن قطاع المعاهد الأزهرية من قبل أن فترة التقديم لرياض الأطفال للعام الدراسي 2024-2025 ستبدأ من 25 يونيو 2024 حتى 31 يوليو 2024، عبر بوابة الأزهر الإلكترونية فقط.

تتضمن شروط التقديم لرياض أطفال

- أن يكون عمر الطفل من 4 سنوات إلى 5 سنوات و11 شهراً و29 يوماً.

- إذا توفرت أماكن شاغرة، يمكن قبول الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 سنوات و6 أشهر كحد أدنى.

- اجتياز الكشف الطبي المطلوب بنجاح.

- أن يكون المعهد المراد التقديم إليه قريباً من محل إقامة الطالب.

تتيح هذه الفترة فرصة واسعة للأهالي لتسجيل أبنائهم في المعاهد الأزهرية، مما يساهم في تخطيط ودعم العملية التعليمية منذ مراحلها الأولى.

جدير بالذكر أن، المديريات التعليمية أصدرت مجموعة من التعليمات لضمان تحقيق الانضباط في المدارس واستقبال الطلاب بشكل منظم.

استعدادات المديريات للعام الدراسي الجديد تم التأكيد على ضرورة تحصيل الرسوم الدراسية المقررة وفقًا للقرار الوزاري الخاص بالعام الدراسي الجديد.

غرس قيم الانتماء ومكافحة التطرف أشارت التعليمات إلى أهمية مكافحة التطرف الفكري بجميع أشكاله، وتعزيز قيم المواطنة والانتماء من خلال بث الأغاني الوطنية.

تنظيم الرحلات المدرسية والتصدي للتنمر دعت التعليمات إلى تنظيم رحلات مدرسية لزيارة المشروعات القومية والأماكن التاريخية،كما شددت على أهمية التصدي لظاهرة التنمر بين الطلاب وتفعيل دور الأخصائي النفسي والاجتماعي في معالجة هذه الممارسات.

ضمان الانضباط داخل المدارس شملت التعليمات الالتزام بالقرارات واللوائح المتعلقة بالانضباط المدرسي.

ترشيد استهلاك الموارد وتجميل المدارس كما طالبت التعليمات بترشيد استهلاك الطاقة والمياه داخل المباني التعليمية، والتوسع في زراعة المساحات الخضراء وتشجيع الطلاب على المشاركة في هذا النشاط.

التقيد بالخريطة الزمنية ومنع الدروس الخصوصية.

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