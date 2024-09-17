موعد اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي لحسم مصير سعر الفائدة

موعد اجتماع البنك الفيدرالي الامريكي.. من المقرر أن تجتمع لجنة البنك الفيدرالي الامريكي (FOMC) - وهي إحدى أقسام بنك الاحتياطي الفيدرالي المسؤولة عن تحديد السياسة النقدية - اليوم لتقييم صحة الاقتصاد واتخاذ القرارات الرئيسية بشأن سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية .

موعد اجتماع البنك الفيدرالي الامريكي

يقدم لكم موقع الموجز، موعد اجتماع البنك الفيدرالي الامريكي، حيث تعتبر اجتماعات الفيدرالي الأمريكي أحد أهم الأحداث الاقتصادية العالمية، وتتخذ اللجنة خلال هذه الاجتماعات قرارات بشأن أسعار الفائدة وسياسة الشراء، والتي تؤثر بشكل كبير على الأسواق المالية العالمية والاقتصاد الأمريكي بشكل خاص.

موعد اجتماع البنك الفيدرالي الامريكي

اجتماع البنك الفيدرالي الامريكي اليوم

وبعد سلسلة من زيادات أسعار الفائدة بين مارس 2022 ويولي 2023، والتي كانت تهدف إلى المساعدة في عكس اتجاه التضخم المتزايد، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي منذ ذلك الحين على سعر الفائدة القياسي ثابتًا.

وفي الاجتماع المقبل، سيقرر بنك الاحتياطي الفيدرالي ما إذا كان سيبقي على سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية كما هو أم يبدأ في خفضه.

ولا تؤثر هذه القرارات على كيفية عمل الاقتصاد ككل فحسب، بل تؤثر أيضًا على المستهلكين اليوميين، حيث تؤثر على أسعار حسابات التوفير ، وبطاقات الائتمان ، والرهون العقارية، والمزيد.

وتوفر البيانات والتوقعات الصادرة خلال اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة معلومات قيمة عن التوقعات الاقتصادية.

كما أن معرفة موعد اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي لمناقشة السياسة النقدية واتخاذ القرارات المهمة يمكن أن يساعدك في الحصول على لمحة عامة عن صحة الاقتصاد بشكل عام وتعديل استراتيجيتك المالية وفقًا لذلك.

متى سيكون الاجتماع المقبل للبنك الاحتياطي الفيدرالي؟

تعقد اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ثمانية اجتماعات منتظمة سنويًا، ومن المقرر أن يعقد اجتماعها القادم في الفترة من 17 إلى 18 سبتمبر 2024.

وفي هذه الاجتماعات، يقوم صناع السياسات بتقييم صحة الاقتصاد من خلال تقييم المؤشرات الاقتصادية مثل مؤشر أسعار المستهلك، والناتج المحلي الإجمالي، ومعدل البطالة لتشكيل السياسة النقدية.

ويتم إصدار محاضر الاجتماعات الدورية المقررة بعد ثلاثة أسابيع من تاريخ اتخاذ القرار السياسي.

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كما يتم بث المؤتمرات الصحفية المباشرة التي يعقدها رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وتسجيلها.

موعد اجتماع البنك الفيدرالي الامريكي

اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة القادمة في عام 2024:

6-7 نوفمبر

17-18 ديسمبر

اجتماع خاص بتلخيص التوقعات الاقتصادية

بمجرد انتهاء كل اجتماع، تصدر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة قراراتها السياسية في الساعة 2 مساءً بالتوقيت الشرقي.

ثم يعقد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤتمراً صحفياً في الساعة 2:30 مساءً.

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