تطورات جديدة في حادث قطاري الزقازيق بعد نتائج سلبية تحاليل المخدرات للسائق

شهدت مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية حادث تصادم مروع بين قطارين، أسفر عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 48 آخرين، وقع الحادث في شارع الحمام على شريط السكة الحديد، ما تسبب في حالة من الذعر بين الأهالي. الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا بالحادث، وسارعت فرق الإنقاذ والإسعاف إلى موقع التصادم، وتكشف جريدة الموجز التفاصيل.

نتائج التحقيقات الأولية

بعد التحقيقات الأولية، قررت السلطات المختصة إخلاء سبيل سائقي القطارين عقب استجوابهما، وأظهرت نتائج تحليل المخدرات أنهما لم يتعاطيا أي مواد مخدرة، شملت الإجراءات التحليلية أيضًا 5 من العاملين ببلوك المراقبة في المنطقة التي وقع بها الحادث، فيما تم حبس عامل التحويلة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لتحديد مدى مسؤوليته عن الحادث.

نقل المصابين والإجراءات الطبية

تم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفيات الزقازيق الجامعي ومستشفى الأحرار التعليمي لتلقي العلاج اللازم. وقد شاركت العديد من سيارات الإسعاف في نقل المصابين، حيث تم تقديم الرعاية الطبية العاجلة للمصابين الذين تراوحت إصاباتهم بين الخطيرة والمتوسطة.

التحقيقات المستمرة والإجراءات الأمنية

باشرت الجهات الأمنية تحقيقاتها حول أسباب وملابسات الحادث، لتحديد المسؤولين عن وقوع التصادم. كما تم تكثيف الإجراءات الأمنية حول المنطقة لضمان سلامة المواطنين، فيما تواصل الجهات المعنية متابعة حالة المصابين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية.

في الوقت الذي أظهرت فيه التحقيقات الأولية نتائج سلبية لتحليل المخدرات لسائقي القطارين، لا تزال السلطات تعمل على تحديد المسؤولية الكاملة عن الحادث. من المتوقع أن تُعلن السلطات في الأيام المقبلة نتائج التحقيقات النهائية وتفاصيل الإجراءات القانونية المتخذة ضد المتسببين في الحادث.

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