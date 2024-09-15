محافظ الشرقية يقدم العزاء لأسر ضحايا حادث اصطدام قطاري الزقازيق

قدم المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، التعازي والمواساة لأسر ضحايا حادث التصادم المأساوي الذي وقع مساء أمس، الحادث وقع بين القطار رقم 336 المتجه من المنصورة إلى القاهرة، والقطار رقم 281 المتجه من الزقازيق إلى الإسماعيلية أمام بلوك 5 بمنطقة الكوبري الجديد في مدينة الزقازيق، وأسفر عن وفاة 4 أشخاص، ويكشف الموجز تفاصيل أكثر.

دعوات المحافظ للضحايا

أعرب المحافظ عن حزنه العميق على فقدان الأرواح في هذا الحادث، ودعا الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته. كما تمنى لأسرهم الصبر والسلوان في هذا المصاب الأليم.

إعانات مالية عاجلة من المحافظة

محافظ الشرقية

خلال زيارته لأسر الضحايا، قام المحافظ بتقديم إعانات مالية عاجلة، مؤكداً أن المحافظة لن تتوانى عن تقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين. كما كلف الأستاذ أحمد حمدي عبد المتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، بسرعة إنهاء إجراءات صرف التعويضات اللازمة لأسر الضحايا وفقاً للقانون. يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات وزيرة التضامن الاجتماعي بتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة.

توجيهات بتنسيق الدعم والرعاية

محافظ الشرقية

وجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بضرورة التنسيق مع الجمعيات الأهلية في المنطقة لتقديم كافة أوجه الرعاية اللازمة لأسر الضحايا، سواء كانت رعاية مادية أو اجتماعية. هذه الجهود تأتي ضمن خطة المحافظة لتخفيف المعاناة عن المتضررين وتقديم الدعم اللازم في مثل هذه الظروف الصعبة.

مشاعر الامتنان من أسر الضحايا

محافظ الشرقية

أعرب أهالي الضحايا عن امتنانهم لمحافظ الشرقية على حضوره الشخصي ومشاركته في تقديم العزاء والمواساة. هذا الحضور أعطى للأسر المتضررة شعوراً بأن الدولة تقف بجانبهم في أوقات الشدائد.

مرافقي المحافظ في العزاء

محافظ الشرقية

رافق المحافظ في تأدية واجب العزاء عدد من المسؤولين المحليين، من بينهم الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب المحافظ، والأستاذ محمد نعمة كُجَك، السكرتير العام المساعد، والمستشار العسكري للمحافظة، بالإضافة إلى عدد من نواب البرلمان ومسؤولي المدينة.

ختاماً، يعكس هذا الحادث المأساوي أهمية تطوير شبكات النقل وتعزيز السلامة على السكك الحديدية، لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.

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