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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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أخبار التعليم

مفاجأة.. حقيقة إلغاء الصف السادس الإبتدائي 2025

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

الصف السادس الإبتدائي .. أصدر مصدر مسؤول بديوان عام وزارة التربية والتعليم  تصريحتن نفي فيها الأخبار المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي حول إلغاء الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي 2024/2025. 

إلغاء الصف السادس الابتدائي

وأكد المصدر المسئول في وزارة التربية والتعليم أن هذه الأنباء التي تتحدث عن إلغاء الصف السادس الابتدائي لا أساس لها من الصحة، وأن الوزارة لم تتخذ أي قرار بإلغاء الصف السادس الابتدائي. 

 

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى ضرورة عدم الانسياق وراء هذه الأخبار المغلوطة، وشددت على أهمية التحقق من المعلومات عبر المصادر الرسمية فقط مشيرة إلي عدم صحة الأبناء التي تتحدث عن إلغاء الصف السادس الابتدائي.

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جدير بالذطر تطوير المرحلة الابتدائية هو عملية شاملة تهدف إلى تحسين جودة التعليم وتجربة التعلم في السنوات الأولى من التعليم الأساسي. يشمل هذا التطوير عدة جوانب رئيسية:

  • تحديث المناهج لتواكب التغيرات العلمية والتكنولوجية، وتضمين مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات، مع التركيز على التعلم النشط والتفاعلي.
     
  • وفير برامج تدريب مستمرة للمعلمين لتحسين مهاراتهم التدريسية وتحديث أساليبهم التعليمية بما يتماشى مع أحدث الأبحاث التعليمية.
     
  • دمج التكنولوجيا في الفصول الدراسية، مثل استخدام الأجهزة اللوحية والبرامج التعليمية التفاعلية، لتعزيز تجربة التعلم وزيادة التفاعل.
     
  • تحسين البنية التحتية للمدارس لتوفير بيئة تعليمية مريحة وآمنة، بما في ذلك تحديث الفصول الدراسية والمرافق، وضمان وجود مساحات للأنشطة التربوية.
     
  • تطوير أساليب تقييم شاملة تتجاوز الامتحانات التقليدية لتشمل تقييم الأداء والتقدم العام للطلاب، وتقديم الدعم والإرشاد الفردي حسب الحاجة.
     
  • تعزيز التواصل والتعاون بين المدرسة وأولياء الأمور لضمان دعم متكامل للأطفال في المنزل والمدرسة.
     
  • تقديم برامج دعم للطلاب الذين يحتاجون إلى مساعدة إضافية، مثل برامج تعزيز القراءة والكتابة، والدعم النفسي والاجتماعي.
     
  • تطوير أنشطة لا منهجية متنوعة مثل الرياضة والفنون والأنشطة الثقافية لتعزيز تنمية مهارات الطلاب خارج المنهج الدراسي.

تهدف هذه الجهود إلى بناء أساس قوي للتعلم مدى الحياة، وتحفيز الطلاب على حب التعلم والنجاح الأكاديمي والشخصي.

 

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