مصر تشهده اليوم.. التفاصيل الكاملة عن صلاة خسوف القمر وكيفية أدائها

تُعتبر صلاة الخسوف من السنن المؤكدة في الإسلام، وتُؤدى خلال حدوث الخسوف كوسيلة للتقرب إلى الله وتعزيز الإيمان بعظمته, وتزامنًا مع اقتراب خسوف القمر الذي سيحدث في 18 سبتمبر 2024, زادت تساؤلات الناس عن كيفية أداء صلاة خسوف القمر وحكمها.

صلاة الخسوف في الإسلام

أكدت دار الإفتاء المصرية أن صلاة الخسوف تعتبر سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بناءً على حديث السيدة عائشة رضي الله عنها: «إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا» (متفق عليه).

خسوف القمر 2024

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن سماء مصر والشرق الأوسط ستشهد خسوف القمر يوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024, وأكدت المصادر أن هذا الخسوف سيكون مرئيًا في العديد من المناطق حول العالم، بما في ذلك مصر، أجزاء من إفريقيا، الأمريكتين، القارة القطبية الجنوبية، وغرب المحيط الهندي.

مواعيد خسوف القمر في مصر

وأشار البيان الذي اطلع عليه “الموجز” إلى أن خسوف القمر الكلي سيستمر لمدة 4 ساعات و6 دقائق، بينما يستغرق الخسوف الجزئي من بداية دخول القمر إلى منطقة ظل الأرض حتى خروجه منها ساعة و3 دقائق. وفيما يلي تفاصيل توقيت الخسوف بتوقيت القاهرة:

صلاة خسوف القمر

بداية خسوف القمر شبه الظلي: 03:41:07 صباحًا (يرى)

03:41:07 صباحًا (يرى) بداية خسوف القمر الجزئي: 05:12:58 صباحًا (يرى)

05:12:58 صباحًا (يرى) ذروة خسوف القمر الجزئي: 05:44:18 صباحًا (يرى)

05:44:18 صباحًا (يرى) نهاية خسوف القمر الجزئي: 06:15:38 صباحًا (يرى)

06:15:38 صباحًا (يرى) نهاية خسوف القمر شبه الظلي: 07:47:27 صباحًا (لا يرى)

كيفية أداء صلاة الخسوف

أوضحت دار الإفتاء كيفية أداء صلاة الخسوف التي تتكون من ركعتين، ويكون في كل ركعة قيامان وقراءتان في القيامين بالفاتحة وما تيسر من القرآن، ثم ركوعين وسجدتين.

كيف تصلي صلاة خسوف القمر

التفاصيل الكاملة لصلاة الخسوف

تكبيرة الإحرام.

دعاء الاستفتاح.

الاستعاذة والتبسم.

قراءة الفاتحة ثم سورة البقرة أو ما يعادلها في الطول.

ركوع طويل مع التسبيح.

اعتدال قصير مع التسبيح والحمد.

قراءة الفاتحة وسورة أخرى، مثل آل عمران أو ما يعادلها.

ركوع أطول من الركوع الأول.

سجدتين طويلتين مع عدم إطالة الجلوس بينهما.

الركعة الثانية تكون مشابهة للأولى لكن أقصر.

ومن الجدير بالذكر أن القراءة في صلاة الخسوف تكون جهراً لأنها صلاة ليلية، ومن الممكن قراءة ما يتيسر من السور، لكن الأجدر قراءة سورة البقرة وآل عمران.

حكم صلاة الخسوف

تعتبر صلاة الخسوف سنة مؤكدة، ويُفضل أداؤها جماعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يمكن أداؤها بشكل فردي أيضًا, وفي السنة، يُفضل أداء الصلاة جماعة في المسجد.

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