اعرف تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 لمحبي الدراما التاريخية التركية

قناة الفجر الجزائرية تُعد واحدة من أبرز القنوات الفضائية في الجزائر والوطن العربي، حيث نالت شهرة واسعة بفضل تنوع محتواها الذي يشمل المسلسلات التركية المدبلجة، بالإضافة إلى البرامج الثقافية والاجتماعية.

قناة الفجر الجزائرية

أشهر مسلسلات قناة الفجر الجزائرية



وفي السطور التالية يرصد الموجز تردد قناة الفجر الجزائرية 2025، وطريقة تحميلها، جذبت القناة جمهوراً كبيراً من مختلف الأعمار، خاصة محبي الدراما التاريخية التركية، ومن بين المسلسلات التي ساهمت في انتشارها "قيامة أرطغرل" و"المؤسس عثمان".

خطوات تحميل قناة الفجر الجزائرية

لضبط قناة الفجر الجزائرية على جهاز الاستقبال، يمكن استخدام الترددات التالية على القمر الصناعي نايل سات: التردد 11034، الاستقطاب أفقي (H)، بمعدل ترميز 5000 ومعامل تصحيح خطأ 3/4، والجودة HD، أما على ياه سات، فالتردد هو 12130 والاستقطاب أفقي (H) بمعدل ترميز 27500 ومعامل تصحيح خطأ 5/6 والجودة SD.

قناة الفجر الجزائرية

تتميز القناة بتقديمها المسلسلات التركية المدبلجة باللغة العربية، مما يسهل متابعتها للجمهور العربي، كما أن القناة تهتم بتقديم برامج اجتماعية وثقافية تركز على المجتمع الجزائري والعربي، ما يعزز من وعي الجمهور بالقضايا المهمة، بالإضافة إلى ذلك، وتُقدم القناة أيضًا مجموعة متنوعة من المسلسلات العربية التي تناسب أذواق واهتمامات جميع أفراد الأسرة.

تفاصيل مسلسل قيامة عثمان

وفي سياق آخر، مسلسل "قيامة عثمان" في موسمه السادس سيستمر في التركيز على رحلة عثمان بن أرطغرل نحو بناء الدولة العثمانية، كما تتضح خلال أن فتح مدينة بورصة سيكون خطوة محورية في تحقيق حلمه بإنشاء الدولة، وسيواجه خلالها صراعات مع منافسيه الأتراك الذين يسعون لإيقاف تقدمه.

يشارك في بطولة الموسم السادس مجموعة من الممثلين المميزين، منهم بوراك أوزجيفيت الذي يؤدي دور عثمان، إلى جانب ديدام بالشين، جلال آل، راغب سافاش، عائشة جول جوناي، إيمره باسالاك، ونور الدين سونماز، وغيرهم ،مما يعزز التوقعات بأن هذا الموسم سيكون مليئًا بالأحداث المشوقة.

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