فرصة ذهبية لامتلاك سكن.. شروط شقق تمويل عقاري 2024

اطلق البنك المركزي المصري مجموعة من المبادرات الفريدة لدعم التمويل العقاري 2024 ، بهدف حل أزمة الإسكان وتسهيل امتلاك الوحدات السكنية للشباب والفئات المختلفة, تنوعت هذه المبادرات لتناسب احتياجات مختلف الشرائح، مثل فترات سداد طويلة وأسعار فائدة منخفضة، لتكون مناسبة للراغبين في امتلاك وحدات سكنية ظل الزيادة المستمرة في أسعار العقارات.

شروط مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري 2024

أطلقت الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك المركزي المصري مبادرة لدعم فئات محدودي ومتوسطي الدخل للحصول على وحدات سكنية مناسبة, وتستعرض جريدة “الموجز” خلال السطور التالية شروط مباردة التمويل العقاري 2024.

شروط مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل (5% - 7%)

الدخل الشهري: يُحدد وفق إعلان صندوق التمويل العقاري، مع شرط عدم امتلاك المتقدم لوحدة عقارية حتى في حالة الميراث.

العمر: يجب أن يكون المتقدم بين 21 و60 عامًا عند انتهاء مدة التمويل.

الجنسية: المصريين المقيمين فقط.

مدة العمل: لا تقل عن 6 أشهر للموظفين في القطاعين الخاص والحكومي، و12 شهرًا لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.

مدة القرض: من 5 إلى 20 سنة.

قيمة الوحدة: يُحددها صندوق التمويل العقاري.

الدفعة المقدمة: تتراوح بين 20% و50% من سعر الوحدة.

قيمة التمويل: تصل إلى 80% من سعر الوحدة.

نسبة عبء الدين: لا تتجاوز قسط التمويل العقاري نسبة محددة من صافي دخل العميل.

سعر الفائدة: بين 5% و7%.

شروط مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل (8%)

التمويل العقاري 2024

الدخل الشهري: حد أقصى 40,000 جنيه للفرد و50,000 جنيه للأسرة.

العمر: من 21 إلى 65 عامًا عند انتهاء مدة التمويل.

الجنسية: المصريين المقيمين فقط.

مدة العمل: 6 أشهر للموظفين و24 شهرًا لأصحاب الأعمال الحرة.

مدة القرض: من 5 إلى 25 سنة.

قيمة الوحدة: حد أقصى 2.5 مليون جنيه.

مواصفات الوحدة: كاملة التشطيب وجاهزة للسكن.

الدفعة المقدمة: من 20% إلى 40%.

قيمة التمويل: تصل إلى 80% من سعر الوحدة.

وديعة الصيانة: حد أقصى 10% من سعر الوحدة.

نسبة عبء الدين: لا تتجاوز 40% من دخل العميل الشهري.

سعر الفائدة: 8% متناقصة.

شروط مبادرة التمويل العقاري 3% (محدودي ومتوسطي الدخل)

التمويل العقاري 2024

جاءت شروط الفئة الأولى لمحدودي الدخل كالتالي:

الدخل الشهري: حد أقصى 6,000 جنيه للفرد و8,000 جنيه للأسرة.

العمر: بين 21 و65 عامًا عند انتهاء مدة التمويل.

مدة القرض: من 5 إلى 30 سنة.

قيمة الوحدة: تحددها مبادرة صندوق الإسكان الاجتماعي.

الدفعة المقدمة: تبدأ من 10%.

قيمة التمويل: تصل إلى 90%.

نسبة عبء الدين: لا تتجاوز 40% من صافي دخل العميل.

سعر الفائدة: 3% متناقصة.

المصاريف الإدارية: 0.5% من مبلغ التمويل.

جاءت شروط الفئة الثانية لمتوسطي الدخل كالتالي:

الدخل الشهري: 13,000 جنيه للفرد و18,000 جنيه للأسرة.

العمر: بين 21 و65 عامًا.

مدة القرض: من 5 إلى 30 سنة.

قيمة الوحدة: حد أقصى 1.1 مليون جنيه.

الدفعة المقدمة: بين 15% و20%.

قيمة التمويل: تصل إلى 85%.

نسبة عبء الدين: لا تتجاوز 50% من دخل العميل.

سعر الفائدة: 3% متناقصة.

المصاريف الإدارية: 1% من مبلغ التمويل.

مشاركة المطورين العقاريين

أعلنت العديد من الشركات العقارية عن مشاركتها في مبادرات التمويل العقاري، من بينها:

شركة بالم هيلز: تشتهر بمشاريع مثل بالم هيلز الشيخ زايد والعلمين الجديدة.

شركة سيتي إيدج: تطور مشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة والساحل الشمالي.

شركة مصر إيطاليا: تقدم مشروعات مميزة مثل البوسكو وكاي.

شركة كابيتال جروب بروبرتيز: تطور مشاريع مثل كمبوند البروج.

شركة إعمار مصر: معروفة بمشاريع مثل كمبوند ميفيدا ومراسي.

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