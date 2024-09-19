الشروط الأساسية لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2024

تصدرت كلمات شروطإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2024، محركات البحث الالكترونية، للاستفسار عن كيفية إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين، والفئات المستحقة للدعم، بالتزامن مع إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن إمكانية إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين الخاصة بالمواطن.

وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الكثير من الاسر المصرية، ينتظر عدد كبير من المواطنين، قرار التموين بشأن إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين، والحصول على مستحقات أطفالهم من الدعم.

إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2024

ومن حانبه يستعرض “ الموجز”، خلال السطور التالية الشروط اللازمة لاضافة المواليد على بطاقات التموين، وخطوات التقديم عبر بوابة مصر الرقمية، التي تقدم الكثير من الخدمات الإلكترونية على بطاقات التموين، وتكون من بينها إمكانية إضافة المواليد بالرقم القومي.

إضافة المواليد على بطاقات التموين

شروط إضافة المواليد على بطاقات التموين 2024



1- ألا تقل أعمار الأبناء المراد إضافتهم عن 4 سنوات.

2- أن يكون الحد الأقصى لبطاقة التموين 4 أفراد.

3- أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري لصاحب بطاقة التموين أقل من 3 آلاف جنيه.

4- يمكن أن تكون البطاقة التموينية لـ3 أفراد فقط، وتتم إضافة فرد آخر بشرط أن تكون الأسرة من الأولى بالرعاية.



الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2024



- إرفاق إقرار بيانات من مكتب التموين.

- صورة من بطاقة (الأب) وبطاقة التموين.

- صورة من بطاقة الرقم القومي أو شهادات الميلاد، للمواليد.

- في حالة أن يكون الوالد شهيدًا على الأم أن تحضر ورقة تثبت ذلك.

- صورة من كارت معاش تكافل وكرامة، أو كارت معاش التكافل الاجتماعي.

- تتيح بوابة مصر الرقمية الكثير من الخدمات الإلكترونية على بطاقات التموين، وتكون من بينها إمكانية إضافة المواليد بالرقم القومي من هنا

الفئات المستحقة لـ إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024



- أبناء الشهداء.

- زوجة الشهيد.

- أبناء الأسر البديلة.

- أولاد العمالة غير المنتظمة.

- أولاد المرأة المعيلة والأرملة.

- مُستحقو معاش تكافل وكرامة.

- حاملو كارت الخدمات المتكاملة.

- أولاد أصحاب معاشات التضامن الاجتماعي.

- في حالة انخفاض المعاش الشهري عن 2500 جنيه.

كيفية التقديم لـ إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024



يمكن التقديم لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 من مكاتب التموين المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، أو التسجيل في بوابة مصر الرقمية عن طريق الخطوات التالية:

- زيارة الموقع الرسمي لمنصة الرقمية: من هنــــا.

- اختر فتح حساب جديد.

- أدخل الرقم القومي ورقم المصنع واسم الأم.

- سوف يتم توجيهك إلى صفحة جديدة.

- أدخل رقم الموبايل على أن يكون مسجلًا باسم صاحب البطاقة.

- سوف يصلك كود تحقق على الهاتف المُسجل.

- أدخل الكود في الخاتات الموضحة أمامك.

- سوف يتم توجيهك إلى صفحة جديدة.

- أدخل كلمة مرور جديدة.

- أدخل البريد الالكتروني.

- اضغط على تسجيل.

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