بالدرجات.. تفاصيل تنسيق كلية هندسة من دبلوم صنايع 2024-2025

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنسيق كلية هندسة من دبلوم صنايع 2024-2025 لطلاب الشهادات الفنية ذات نظام الثلاث سنوات، لذلك يتسأل الطلاب عن التنسيقات للالتحاق بهذه الكليات قبل بداية العام الدراسي الجديد والذي سيبدأ في يوم 28 سبتمبر.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن تنسيق كلية هندسة من دبلوم صنايع 2024-2025 والذي يستطيع طلاب الدبلومات الفنية نظام الـ 3 سنوات، لذلك ننشر لكم جميع الكليات والمعاهد التي تخص كليات هندسة.

تنسيق كلية هندسة من دبلوم صنايع 2024-2025

تفاصيل تنسيق كلية هندسة من دبلوم صنايع 2024-2025

يشمل تنسيق كلية هندسة من دبلوم صنايع 2024-2025 في المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان “شعبة هندسة” بمصروفات بنسبة 98.42%، والمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة و طنطا بنسبة 98.33%. بالإضافة إلى معهد عالي للهندسة والتكنولوجيا بالتجمع الخامس بنسبة 98.17%، ومعهد القناة العالي للهندسة بالسويس بنسبة 98.07%.

تنسيق دبلوم صنايع 2024 نظام 3 سنوات

تنسيق كلية هندسة من دبلوم صنايع 2024-2025 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور بمصروفات: 98.00%

تنسيق كلية هندسة من دبلوم صنايع 2024-2025 معهد فني صحي طنطا: 98.00%

معهد الصفوة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية: 98.00%

معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا طريق سقارة الهرم: 97.85%

معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر بمصروفات: 97.83%

المعهد العالي للتكنولوجيا بالإسكندرية بسموحة بمصروفات: 97.78%

المعهد العالي للهندسة بالتجمع الأول القاهرة الجديدة: 97.71%

معهد الجزيرة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم: 97.71%

معهد عالي للهندسة بمدينة 6 أكتوبر بمصروفات: 97.71%

معهد فني صحي إمبابة: 97.71%

تنسيق كلية هندسة من دبلوم صنايع 2024-2025

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية: 97.71%

معهد فني صحي المنصورة: 97.67%

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالإسكندرية: 97.67%

معهد فني صحي بنها: 97.57%

فني صحي جنوب الوادي: 97.57%

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة: 97.50%

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالأهرامات - 6 أكتوبر: 97.50%

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة: 97.50%

معهد فني صحي الزقازيق: 97.50%

اقرأ أيضًا

إليك تنسيق دبلوم صنايع 3 سنوات 2024 2025 المتاح لكل الكليات

بالجدول الرسمي.. تعرف على خريطة توزيع منهج العلوم المتكاملة لأولى ثانوي