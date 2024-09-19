تراجع كبير في أسعار التوابل ومفاجأة في سعر الكمون داخل الأسواق اليوم

تراجعت أسعار التوابل 2024، داخل الأسواق المصرية، مما أثار حالة من الارتياح والاطمئنان بين المواطنين، وأعرب البعض عن سعادهم بالانقراض الهائل الذي حدث في أسعار التوابل، التي تعد من أساسيات المطبخ المصري، ويحرص المصريين على شرائها من أجل إضافتها على العديد من الأكلات المصرية.

أسعار التوابل اليوم للمستهلك

وقد شهدت أسعار التوابل ارتفاعات متتالية ومتلاحقة، في بداية العام الجاري 2024، ، نتيجة ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، مما جعل العديد من أنواع التوابل تصل إلى أرقام قياسية وتاريخية لم تسجلها من قبل.

ويستعرض "الموجز " خلال السطور التالية آخر التطورات التى لحقت بأسعار التوابل، وأسباب تراجعها بالأسواق .

أسعار التوابل 2024

تراجع أسعار التوابل 2024

وفي هذا السياق كشفت شعبة العطارة، باتحاد الغرف التجارية، أنه بالرغم من تراجع أسعار التوابل، إلا أن الأسواق تعاني من الركود، بسبب انخفاض معدلات الإقبال على منتجات العطارة والحبوب، خلال فصل الصيف الحالي، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض مشتريات البهارات.

وأكدت شعبة العطارة، أن ارتفاع أسعار الكمون جاء نتيجة قلة المعروض منه محليا، وارتفاع أسعار الكمون المستورد بشكل كبير نتيجة قلة المعروض منه عالميا، حيث يتم استيراده من الهند التي شهدت تراجعا في إنتاجها لبعض التوابل هذا العام، فضلا عن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية خلال يناير الماضية.

كما أوضحت الشعبة، أن سعر كيلو الفلفل الأسود ارتفع إلى 240 جنيها في يناير مقابل 170 جنيها في نهاية 2023، بسبب ارتفاع تكلفة استيراده نتيجة ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء وقتها، حيث يتم استيراده من البرازيل.

سعر الكمون اليوم

تراجع سعر الكمون بشكل كبير، وهبط من مستوى 430 جنيها مطلع العام الحالي إلى مستوى 270 جنيها اليوم.

سعر الفلفل الأسود

تراوح سعر الفلفل الأسود ما بين 380 جنيها و420 جنيها بسبب ارتفاع الأسعار العالمية واعتماد السوق المصري على الاستيراد.

أسعار التوابل في مصر 2024

وصل سعر كيلو الشطة اليوم نحو 160 جنيهًا للكيلو الواحد.

وصل سعر الكركم اليوم نحو 160 جنيهًا للكيلو الواحد.

- وصل سعر كيلو ببريكا اليوم نحو 180 جنيهًا للكيلو الواحد.

وصل سعر سبع بهارات اليوم نحو 280 جنيهًا للكيلو الواحد.

وصل سعر بهارات لحمة اليوم نحو 280 جنيهًا للكيلو الواحد.

وصل سعر قرفة اليوم نحو 280 جنيهًا إلى 350 جنيهًا للكيلو الواحد.

وصل سعر كزبرة بلدي اليوم نحو 120 جنيهًا للكيلو الواحد.

وصل سعر زعتر اليوم نحو 160 جنيهًا للكيلو الواحد.

وصل سعر بصل بودر اليوم نحو 120 جنيهًا للكيلو الواحد.

وصل سعر ثوم بودر اليوم نحو 120 جنيهًا للكيلو الواحد.

وصل سعر جوزة الطيب اليوم نحو 800 جنيه للكيلو الواحد.

وصل سعر ورق لوري اليوم نحو 240 جنيهًا للكيلو الواحد.

وصل سعر شمر بلدي اليوم نحو 240 جنيهًا للكيلو الواحد.

وصل سعر حبهان اليوم نحو 1000 جنيه للكيلو الواحد.

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