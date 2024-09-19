أخر تطورات حالة فهد المولد الصحية بعد تدخل القنصلية السعودية

كشفت تقارير صحفية سعودية مساء اليوم الخميس، تطورات مثيرة عن حالة فهد المولد لاعب نادي الشباب ومنتخب السعودية، الصحية، بعد سقوطه من شرفة منزله من الدور الثاني، في منزل إقامته بالإمارات العربية المتحدة.

وأعلن نادي الشباب في بيان رسمي عبر صفحته على موقع “إكس”، عن نقل لاعبه فهد المولد نجم منتخب السعودية إلى المستشفى في دبي.

ويستعرض الموجز أخر تطورات حالة فهد المولد في الساعات الأخيرة بعد التقارير الطبية والتي تداولتها المواقع السعودية..

نقل فهد المولد من دبي إلى السعودية اليوم

وأوضحت صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية، أن القنصلية السعودية في دبي ستقوم بالتنسيق والترتيب مع السلطات الإماراتية لنقل نجم المنتخب السعودي ونادي الشباب فهد المولد من مستشفى راشد إلى الرياض اليوم الخميس.

وأكدت التقارير أنه من المقرر أن تصل الطائرة التي ستقل فهد المولد من المفترض أنها ستصل عند الساعة الـ9:30 مساء، عبر طائرة إخلاء طبي ليستقر في أحد مستشفيات العاصمة لمتابعة حالته الصحية الحرجة جداً والتي لم تشهد أي تحسن حتى صباح اليوم.

وأشارت الصحيفة السعودية أن ترتيبات النقل ستتواصل ما لم يحدث أي تطورات سلبية على حالته الحرجة.

تحقيقات شرطة دبي تكشف موقفها في واقعة فهد المولد

وأكدت تحقيقات قيادة شرطة دبي، أنه لم تتم حتى صباح اليوم حيث ينتظر أن تصدر النتائج بعد سلسلة من الاستدعاءات للشهود في الحادثة، علماً أنها تحفظت على مجموعة من الأفراد الذين كانوا معه لكن لم يكشف بعد عن الإجراءات التي تم اتخاذها معهم.

فهد المولد - نادي الشباب الرياضي السعودي

تأثير السقوط من الشرفة على فهد المولد

وعن تأثير السقوط على وجه فهد المولد، أوضحت أن وجه النجم السعودي فهد المولد لم يتأثر على الإطلاق، حيث إن وجهه كان سليماً جداً من أي خدوش أو انتفاخات وكذلك عينيه فيما بدا وكأنه نائم بشكل طبيعي على سرير العناية المركزة.

وأضافت أن الضربات كانت كبيرة على قاع جمجمته ورقبته وكذلك أنحاء جسمه، وأن الأطباء لم يستطيعوا القيام بأي تدخل جراحي لحساسية حالته الصحية وتأثر قاع الجمجمة من الحادثة.

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