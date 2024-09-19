محمد عطية عن المقاطعة: إسرائيل استخدمت منتجاتها في التفجيرات بـ لبنان

ناشد الفنان محمد عطية، متابعيه بضرورة الاستمرار في مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، موضحا أن إسرائيل استخدمت منتجاتها في عملية تفجيرات الأجهزة اللاسلكية في لبنان، التي وقعت خلال الأيام الماضية.

محمد عطيه يدعوا لمقاطعة منتجات إسرائيل

ونشر محمد عطية فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، قال فيه: شيء مرعب، وأقرب لأفلام الخيال العلمي، أي منتج من قريب أو من بعيد معندوش حسابات الأطفال أو الناس الكبيرة، كمل في مقاطعتك لمنتجاتهم.

محمد عطيه

محمد عطية : استمروا في المقاطعة

وتابع: لازم كل واحد مش مقاطع يفكر ويحسبها وجه الوقت إنك تقاطع، إسرائيل استخدموا منتجات ليهم في العملية الإرهابية والإجرامية في لبنان، ولو جت لهم أي فرصة إنهم يستخدموا منتجاتهم، مش هيترددوا لحظة إنهم ينفذوا أي عملية إرهابية وإجرامية.

محمد عطيه يدعم القضية الفلسطينية بـ أغنية

تحدث الفنان محمد عطية مؤخراً عن فكرة أغنيته الجديدة، والتي تحمل اسم بطيخ دعمًا لـ القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أنه مر بحالة اكتئاب شديدة بسبب الأحداث المأساوية في غزة، قائلا : بتكلم عن القضية الفلسطينية من قبل الأحداث ووقت الأحداث جالي اكتئاب وزدت 17 كيلو، وحسيت بالعجز واللي حصل فوق استيعابي كإنسان، فافتكرت إيه ممكن أعمله أساهم بيه لأني بدعي ليهم ومقاطع.

آخر أعمال محمد عطية

يذكر أن محمد عطية خصص حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية لمناصرة القضية الفلسطينية منذ طوفان الأقصى.

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