مجدي وهبة.. حقيقة وفاته بجرعة مخدرات زائدة وزواجه من العائلة المالكة

يوافق اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل مجدي وهبة، الذي وُلد في 20 سبتمبر 1944، ويُعتبر واحداً من أبرز الوجوه في السينما المصرية، رغم رحيله المبكر، وعرف مجدي وهبة بوسامته وقدرته على تجسيد الأدوار الشريرة بإتقان، وكان له تأثير كبير في الوسط الفني، ولكن مع الأسف، الموت حرمه من استكمال مشواره الفني، حيث رحل عن عالمنا في عام 1990 عن عمر يناهز 46 عاماً، ويستعرض الموجز خطوات مهمة في حياته الفنية.

طفولة صعبة وتأثير والدته

وُلد مجدي وهبة في محافظة بني سويف، وبدأت معاناته في سن مبكرة بوفاة والده وهو بعمر 40 يومًا فقط، والدته رفضت الزواج مرة أخرى وكرست حياتها لتربية أبنائها، مما جعل وهبة يرتبط بها بشكل كبير طوال حياته.

التعليم وبداية المشوار الفني

مجدي وهبة

حصل مجدي وهبة على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1967، وبعدها حصل على ليسانس الآداب في علم النفس، بدأ مسيرته الفنية عندما اكتشفه المخرج نور الدمرداش، وشارك في مسلسل "البقية تأتي"، لتبدأ بعد ذلك رحلته الفنية التي امتدت لعدة سنوات، خاصة في الثمانينيات.

أبرز الأعمال السينمائية والتلفزيونية

تألق وهبة في العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية التي جعلته نجمًا لامعًا في تلك الفترة، من أبرز أفلامه "ضربة شمس"، "حادث النصف متر"، و"علي بيه مظهر والأربعين حرامي"، كما شارك في مسلسلات تليفزيونية شهيرة مثل "هند والدكتور نعمان" و"الورثة المحترمون"، كان وهبة يتمتع بقدرة فنية كبيرة مكنته من التنقل بين الأدوار الدرامية والكوميدية ببراعة.

حياته الشخصية وزواجه

تزوج مجدي وهبة مرة واحدة من إحدى قريبات الملكة ناريمان، وهي من الأسرة المالكة، وأنجب منها ابنته الوحيدة منال، كان وهبة معروفًا بصداقته القوية مع عدد من كبار الفنانين مثل أحمد زكي، محمود عبد العزيز، ونور الشريف.

قضية المخدرات والبراءة

مجدي وهبة

في فترة من حياته، وُجهت لمجدي وهبة تهمة تعاطي المخدرات، ولكن تم تبرئته لاحقًا بعد تأكيدات ابنته بأن القضية كانت مدبرة من قبل قيادة سياسية كبيرة.

رحيل مفاجئ وأسرار مرض القلب

في عام 1990، توفي مجدي وهبة بشكل مفاجئ في إحدى القرى السياحية بالغردقة إثر هبوط حاد بالقلب، ترددت شائعات كثيرة عن سبب وفاته، منها تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات، ولكن شقيقته أكدت أنه كان يعاني من مرض في القلب، وأخفى هذا المرض عن أسرته.

قبل وفاته بفترة وجيزة، قام مجدي وهبة بشراء سيارة لنقل الموتى لخدمة أهل منطقته، وكانت هذه السيارة هي نفسها التي نقلته إلى مثواه الأخير.

تأثره بالنجوم الكبار

في لقاء نادر، ذكر مجدي وهبة أن الفنان رشدي أباظة كان له فضل كبير عليه، حيث وجه له نصائح كثيرة في بداية مشواره الفني، منها عدم التعامل مع الناس بغرور، كما أعرب عن ندمه على المشاركة في فيلم "الفحامين"، واعدًا جمهوره بتقديم أعمال ذات مستوى أفضل.

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