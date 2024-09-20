‎بالساعة.. مواعيد اهم المباريات اليوم الجمعة 20-9-2024 في الدوري الإسباني والملاعب العالمية

تقام على مدار اليوم الجمعة 20- 9- 2024 عددًا من المباريات النارية، وأبرزها منافسات الدوري الإسباني الممتاز، فضلًا عن مباريات الدوريات في الملاعب العالمية المختلفة، ودوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعرض الموجز جدول مواعيد مباريات اليوم وأبرزهم منافسات الدوري الإسباني الممتاز….

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا

شباب بلوزداد ضد دوان – في تمام الساعة 8 مساء - على قناة الرياضية الجزائرية

مواعيد مباريات اليوم في كأس الكونفدرالية الأفريقية

الملعب المالي ضد باينسفيل – في تمام الساعة 7:30 مساء

الزمالك ضد الشرطة الكيني – في تمام الساعة 8 مساء - على قناة on time sport

نهضة بركان ضد دادجي – في تمام الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ديبورتيفو ألافيس ضد إشبيلية – في تمام الساعة 10 مساء - على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

كالياري ضد إمبولي – في تمام الساعة 7:30 مساء - على قناة AD Sports 1 HD

هيلاس فيرونا ضد تورينو – في تمام الساعة 9:45 مساء

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

أوجسبورج ضد ماينز 05 – في تمام الساعة 9:30 مساء - على قناة beIN Sports HD 5

باير ليفركوزن

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

نيس ضد سانت إيتيان – في تمام الساعة 9:45 مساء - على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الخليج ضد الفيحاء – في تمام الساعة 6:15 مساء - على قناة SSC EXTRA 2 HD

الأهلي ضد ضمك – في تمام الساعة 6:50 مساء - على قناة SSC EXTRA 1 HD

الاتفاق ضد النصر – في تمام الساعة 9 مساء - على قناة SSC EXTRA 1 HD

مواعيد مباريات الدوري البرتغالي

ناسييونال ماديرا ضد سبورتنج براجا - في تمام الساعة 10:15 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى

ستوك سيتي ضد هال سيتي - في تمام الساعة 10:00 مساء - على قناة بي إن سبورتس

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