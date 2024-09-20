دعاء يوم الجمعة.. أدعية مستجابة ولاترد تعرف عليها الآن

يوم الجمعة من الأيام المباركة التي حثنا رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم على كثرة الدعاء فيه، حيث أنه يتمتع بروحانيات عالية تجلب السعادة والاطمئنان على قلوب المسلمين، فيوم الحمعة لا يرد فيه الدعاء، ولذلك فإن دعاء يوم الجمعة له خصوصية تامة.

دعاء يوم الجمعة

دعاء يوم الجمعة المستجاب

ويجوز للمسلم أن يدعو بما يشاء في يوم الجمعة، وبالصيغة التي يتقنها، بشرط أن لا يكون في الدعاء شرك أو أثم، ويستعرض “ الموجز ”، خلال السطور التالية بعض من أدعية يوم الجمعة، الت يهتم المسلمون بالبحث عنها لقرائتها في يوم الجمعة.

أدعية مستجابة في يوم الجمعة

- اللهم في يوم الجمعة نسألك أن تغفر ذنوبنا جميعها، وأن تتقبّل منّا توبتنا، وأن تعفو عنّا وترحمنا.

- اللهم اغفر ذنوبي، واستر عيوبي، واعفُ عن خطاياي، وتجاوز عن تقصيري وإسرافي في أمري.

- اللهم إنّا نسألك الجنّة وما قرّب إليها من قولٍ أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرّب إليها من قولٍ أو عمل، وأكرمنا بمغفرتك وتفضّل علينا بعفوك يا عفوّ يا غفور يا ذا الفضل والإحسان.

- اللهم إنّي أسألك في يوم الجمعة أن تُنزل على كلّ قلبٍ مهموم رضًا ورحمة، وأن ترزقه السكينة والطمأنينة وتصرف عنه ما أهمه وتبدله مكانه فرحًا وفرجًا وسرورًا.

- اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا سامع النداء ويا مجيب الدعاء، يا واسع الفضل ويا عظيم المنّة.

- اللهم أن ترزق إخواننا المهمومين فرجًا قريبًا وأمنًا دائمًا، وأن تُزيل وحشتهم وتخرجهم من الضيق إلى سعة رحمتك وعفوك. اللهم إنّي قد مسّني الضرّ وأنت أرحم الراحمين.

- أسألك يا ربّي ألّا تغرب شمس هذا اليوم إلّا وقد فرّجت همّي وكشفت غمّي ونفّست كربي وقضيت ديني، وأخرجتني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق.

- ونقول في أفضل دعاء ليوم الجمعة اللهم في يوم الجمعة نسألك أن تغفر ذنوبنا جميعها، وأن تتقبّل منّا توبتنا، وأن تعفو عنّا وترحمنا.

أدعية يوم الجمعة المستجابة

- اللهم اغفر ذنوبي، واستر عيوبي، واعفُ عن خطاياي، وتجاوز عن تقصيري وإسرافي في أمري.

- اللهم إنّي أسألك أن تجمعني وأصدقائي على الإيمان، وأن توفقّنا للطاعة، وأن تُلزمنا كلمة التقوى، وأن تجمعنا تحت ظلّك يوم لا ظلّ إلّا ظلّك.

- اللهم ارزق أحبّتنا الرزق الوفير، والمال الطيب، والعمر الطويل، والأبناء البارّين، وارزقهم حسن العمل وحسن الختام

- اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذريّاتنا ومن أحببناه فيك ومن أحبّنا من النار.

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