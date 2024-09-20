اتهامات بالاغتصاب والأعتداء تلاحق محمد الفايد للقبر.. إيه الحكاية

محمد الفايد.. بعد موجة الحزن العارمة التي اجتاحت الوطن العربي إثر وفاة رجل الأعمال المصري الشهير محمد الفايد عن عمر ناهز 94 عامًا في سبتمبر 2023، تصاعدت اتهامات ضده بالاغتصاب والاعتداء الجنسي من قبل عدد من النساء.

ويكشف “الموجز” تفاصيل شهادات النساء اللاتي اتهمن رجل الأعمال محمد الفايد بعد وفاته بالاغتصاب والأعتداء الجنسي عندما كانوا يعملن في متجر "هارودز" الفاخر بلندن، الذي كان يملكه بين عامي 1985 و2010 ويأتي ذلك وفقًا لتقرير هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.

محمد الفايد

تفاصيل اتهام محمد الفايد بالاغتصاب والأعتداء الجنسي

زعمت عدد من النساء أن رجل الأعمال محمد الفايد استغل منصبه في "هارودز" للاعتداء عليهن جنسيًا، وأفدن بأن الحوادث وقعت في مواقع متعددة، منها لندن وسان تروبيه وباريس، ووفقًا لتقرير "بي بي سي"، فقد استمعت إلى شهادات من أكثر من 20 موظفة سابقة في متجر "هارودز" الفاخر بلندن.

وأكدن النساء تعرضهن لتحرشات جنسية خلال فترة عملهن مع الفايد، وتعود هذه المزاعم إلى الفترة التي كان فيها الفايد مالكًا للمتجر، وأفادت بعضهن بأنهن خضعن لفحوصات طبية، بما في ذلك اختبارات الصحة الجنسية، بناءً على طلب الفايد.

فيلم وثائقي بعنوان الفايد المفترس

عرضت "بي بي سي" فيلم وثائقي يحمل عنوان "الفايد المفترس في هارودز"، بالأمس، حيث سلط الفيلم الضوء على الشهادات التي قدمتهن النساء المتضررات من تلك الفترة التي كان يمتلك فيها محمد الفايد متجره الشهير بلندن.

محمد الفايد

رد شركة هارودز

أصدرت شركة "هارودز" بيانًا رسميًا أعربت فيه عن انزعاجها الشديد من الاتهامات الموجهة ضد الفايد حيث وصفت "هارودز" هذه الأفعال بأنها تصرفات فردية كان الفايد عازمًا من خلالها على إساءة استخدام سلطته.

واعترفت شركة هارودز بأنها خذلت موظفيها في تلك الفترة، واعتذرت بصدق عن تقصيرها في حمايتهم، مؤكدة أن الشركة التي تعمل اليوم مختلفة تمامًا عن تلك التي كانت تحت إدارة الفايد، حيث أن رفاهية الموظفين أصبحت أولوية قصوى للشركة منذ ظهور هذه المزاعم في عام 2023.

أكدت الشركة أنها تسعى لحل هذه القضايا بشكل سريع وتجنب الإجراءات القانونية المطولة، وأنها ما زالت تعمل على تسوية أي مطالبات محتملة من الموظفين الحاليين أو السابقين.

وأشارت إلى أن الشركة الآن تتبع قيمًا مختلفة تمامًا وتضمن عدم تكرار مثل هذه الأفعال في المستقبل.

من هو محمد الفايد

محمد الفايد كان رجل أعمال بارزًا من أصول مصرية، امتلك عدة مشروعات ناجحة أبرزها "هارودز" الشهير، وتوفي في لندن في سبتمبر 2023 بعد أن كان جزءًا من الحياة الاقتصادية والاجتماعية في بريطانيا لعقود.

سبب وفاة محمد الفايد

توفي رجل الأعمال البارز محمد الفايد العام الماضي 2023 عن عمر ناهز 94 عامًا، وهو والد دودي الفايد الذي لقي حتفه في حادث سيارة إلى جانب الأميرة ديانا.

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