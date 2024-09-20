خاص| عبير فاروق: محمد صبحي فارس المسرح وسبب نجاحي الفني وحمادة هلال وش السعد

أشادت الفنانة عبير فاروق بتجربتها الفنية مع الفنان القدير محمد صبحي، مؤكدة أنه كان داعماً رئيسياً لها في بداية مشوارها الفني، حيث تعلّمت منه الالتزام واحترام الجمهور.

كان لموقع "الموجز" حوار خاص مع الفنانة عبير فارق، نستعرض أبرز تصريحاها في السياق التالي .

عبير فاروق

عرفت الفنانة عبير فاروق، التي ظهرت من خلال دورها المميز في مسلسل "يوميات ونيس"، بأنها تتطلع دائماً لتقديم أدوار تعبر عن قضايا المرأة، خاصة تلك التي تشبه أعمالاً مهمة مثل "تحت الوصاية" لمنى زكي.

محمد صبحي وتشجيعه لتلامذته

أكدث عبير فاروق، في حديثها لـ " الموجز" أن محمد صبحي لا يزال يدعم تلاميذه ويحرص على متابعة أعمالهم، مشيرة إلى أنها بدأت معه في "يوميات ونيس" حيث أدت دور "إصلاح".

ومنحت صبحي لقب "فارس المسرح" تقديراً لدوره الكبير في حياتها الفنية.

تأثير محمد صبحي على مسيرتها الفنية



عبير أوضحت أنها تعلمت من محمد صبحي الالتزام المهني واحترام الجمهور، مضيفة أنها تتمنى دائماً تقديم أدوار تخص المرأة وقضاياها المهمة، مثل ما شاهدته في مسلسل "تحت الوصاية" الذي جسدت فيه منى زكي قضايا المرأة بشكل رائع.

عبير فاروق

نجاح "المداح" وتعاونها مع حمادة هلال



أعربت الفنانة عبير ، عن سعادتها البالغة بمشاركتها في مسلسل "المداح" بجزئه الرابع، مشيرة إلى أنها تستعد للمشاركة في الجزء الخامس.

وأكدت أن نجاح المسلسل يعود لتعاون فريق العمل بأكمله، وعلى رأسهم النجم حمادة هلال، الذي وصفته بأنه "وجهه سعد" عليها وعلى كل من يشاركه في أعماله، إضافة إلى الكتابة المميزة للمؤلف جمال أمين.

إشادة بسوسن بدر وتجربة "حدوتة منسية"

كما أشادت عبير فاروق بتعاونها مع الفنانة الكبيرة سوسن بدر، معتبرة إياها "ملكة الفن" وممثلة عظيمة، سواء على المستوى الفني أو الشخصي، مؤكدة أن العمل معها في مسلسل "حدوتة منسية" كان تجربة مبهرة.

تجربة "الفتوة" وتقديرها لمي عمر

وتحدثت عبير أيضاً عن إعجابها الشديد بالفنانة مي عمر، خاصة بعد مشاهدتها في مسلسل "نعمة الأفوكاتو".

وعبّرت عن سعادتها بالعمل معها في مسلسل "الفتوة"، وتمنت أن تحظى بفرصة العمل مع المخرج محمد سامي، الذي يرفع من مستوى كل من يعمل معه.

عبير فاروق

أدوار تتمنى تجسيدها

فيما يخص الشخصيات التي تحلم بتجسيدها، كشفت عبير أنها تتمنى تجسيد شخصية شجرة الدر من التاريخ، ومن عالم السينما تطمح لتقديم أدوار مثل ماري منيب وزينات صدقي، معتبرة إياهن رموزاً للكوميديا والتمثيل الراقي.

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