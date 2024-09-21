‎بالساعة.. مواعيد أهم المباريات اليوم السبت 21-9-2024.. الأهلي يستضيف جورماهيا

تقام على مدار اليوم السبت مباريات نارية وعلى رأسها مباراة الأهلي ضد جورماهيا الكيني، في دوري أبطال أفريقيا، فضلا عن استكمال منافسات الدوريات الأوروربية المختلفة

ويستعرض الموجز مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة لها وعلى رأسها مباراة الأهلي وجورماهيا…

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

مازيمبي X ريد أروز – الساعة 6 مساء

بيترو أتلتيكو X مانيما انيون – الساعة 6 مساء

اورلاندو بيراتس X جوانينج جالاكسي – الساعة 6 مساء

يانج أفريكانز X إثيوبيا بنك – الساعة 6 مساء

صن داونز X مبابان سوالوز – الساعة 7 مساء

الأهلي X جورماهيا – الساعة 7 مساء على قناة on time sports

بيراميدز X آرمى باتريوريتيك – الساعة 9 مساء

الترجي X ديكيداها أف سي – الساعة 10 مساء

مولودية الجزائر X الاتحاد المنستيري – الساعة 10 مساء

الرجاء X إف سي سامارتكس – الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية

سيخوخون يونايتد X بروجريسو دو لوندا – الساعة 7 مساء

القسنطيني X نسواترمان – الساعة 8 مساء

الصفاقسي X روكينزو – الساعة 8:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

وست هام X تشيلسي – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1

أستون فيلا X وولفرهامبتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 6

فولهام X نيوكاسل يونايتد – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2

ليستر سيتي X إيفرتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2

ليفربول X بورنموث – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1

ساوثهامتون X إبسويتش تاون – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 3

توتنهام X برينتفورد – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1

كريستال بالاس X مانشستر يونايتد – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

ليفربول

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

بلد الوليد X ريال سوسييداد – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3

أوساسونا X لاس بالماس – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3

فالنسيا X جيرونا – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

ريال مدريد X إسبانيول – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

الدوري الايطالي

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

فينيزيا X جنوى – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD

يوفنتوس X نابولي – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD

ليتشي X بارما – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

هايدنهايم X فرايبورج – الساعة 4:30 عصرا

يونيون برلين X هوفنهايم – الساعة 4:30 عصرا

فيردر بريمن X بايرن ميونخ – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5

بوخوم X هولشتاين كيل – الساعة 4:30 عصرا

آينتراخت فرانكفورت X بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

ليل X ستراسبورج – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 4

رين X لانس – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 6

ستاد ريمس X باريس سان جيرمان – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4

الدوري الفرنسي

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الشباب X التعاون – الساعة 6:30 مساء على قناة SSC EXTRA 1 HD

الرائد X الرياض – الساعة 6:40 مساء على قناة SSC EXTRA 2 HD

الهلال X الاتحاد – الساعة 9 مساء على قناة SSC EXTRA 1 HD

مواعيد مباريات الدوري التركي

قونيا سبور X سيفاس سبور – الساعة 5 مساء

فناربخشة X جالاتا سراي – الساعة 8 مساء

مواعيد مباريات الدوري الاماراتي والقنوات الناقلة

الشارقة X الجزيرة – الساعة 4:30 عصرا على قناة دبى الرياضية

الوصل X النصر – الساعة 7 مساء على قناة دبى الرياضية

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