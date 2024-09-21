مواعيد القطارات اليوم السبت 21-9-2024 من القاهرة إلى المحافظات

يبحث العديد من المواطنين عن مواعيد القطارات اليوم السبت من القاهرة إلى الإسكندرية، كما يبحث الكثيرين عن أسعار تذاكر القطارات اليوم السبت.

مواعيد القطارات اليوم السبت من القاهرة إلى الإسكندرية



ويوضح لكم الموجز على النحو التالي مواعيد القطارات اليوم السبت من القاهرة إلى الإسكندرية:

يقوم القطار رقم 2023 الساعة 2 ظهرًا من القاهرة ويصل الإسكندرية الساعة 4.30 مساء.

- ويقوم قطار 2022 تالجو الإسكندرية - القاهرة الساعة 5:50.

- يقوم القطار رقم 2024 من الإسكندرية الساعة 2 ظهرا ويصل القاهرة الساعة 4.30 مساء.

- يقوم قطار 2027 من القاهرة الساعة 7:00 مساء ويصل الإسكندرية الساعة 9:30 مساء.

- يقوم قطار 2026 من الإسكندرية الساعة 6:50 مساء ويصل القاهرة الساعة 9:20 مساء.

يقوم قطار 2030 من القاهرة الساعة 7 مساء ليصل أسوان الساعة 6.40 صباح اليوم التالي.

- يقوم قطار 2031 من أسوان يوميا الساعة 7 مساء يصل القاهرة الساعة 6.50 صباحا.

ينطلق قطار رقم 913 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 12.30 ظهرا.

- يقوم قطار رقم 917 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر الساعة 14.00 ظهرا.

- ينطلق قطار رقم 919 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 14.25 ظهرا.

- يقوم قطار رقم 915 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 15.35 عصرا.

مواعيد القطارات اليوم

- ينطلق قطار رقم 921 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 18.00 مساء.

- يقوم قطار رقم 925 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 17.10 مساء.

- ينطلق قطار رقم 923 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 18.00 مساء.

قطار رقم 914 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 13.00 ظهرا.

- قطار رقم 916 مكيف الإسكندرية القاهرة مباشر موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.

- قطار رقم 922 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 15.30 عصرا.

- قطار رقم 928 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 15.00 مساء.

- قطار رقم 930 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 20.10 مساء.

- قطار رقم 920 مكيف الإسكندرية طنطا موعد قيامه الساعة 22.00 مساء.

- قطار رقم 18 الإسكندرية القاهرة «روسي» موعد قيامه الساعة 13.10 ظهرا.

- قطار رقم 28 الإسكندرية القاهرة «روسي» موعد قيامه الساعة 20.20 مساء.



مواعيد القطارات اليوم من القاهرة إلى سوهاج



- قطار رقم 970 مكيف بور سعيد سوهاج موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.

- قطار رقم 990 مكيف القاهرة سوهاج موعد قيامه الساعة 16.00 عصرا.

- قطار رقم 890 مكيف القاهرة سوهاج موعد قيامه الساعة 23.30 مساء

قطار رقم 991 مكيف سوهاج القاهرة موعد قيامه الساعة 6.30 صباحا.

قطار رقم 891 مكيف سوهاج القاهرة موعد قيامه الساعة 11.00 ظهرا.

قطار رقم 1007 سوهاج القاهرة «روسي» موعد قيامه الساعة 19.35 مساء.

أسعار تذاكر القطارات اليوم السبت



- سوهاج: الدرجة الأولى 500 جنيه، الدرجة الثانية 300 جنيهًا.

-قنا: الدرجة الأولى 550 جنيها، الدرجة الثانية 350 جنيها.

- الأقصر: الدرجة الأولى 600 جنيه، الدرجة الثانية 400 جنيهًا.

- المنيا: الدرجة الأولى 350 جنيها، الدرجة الثانية 250 جنيها.

- أسيوط: الدرجة الأولى 350 جنيها، الدرجة الثانية 250 جنيها.

- إدفو: الدرجة الأولى 700 جنيه، الدرجة الثانية 550 جنيها.

- أسوان: الدرجة الأولى 700 جنيه، الدرجة الثانية 550 جنيها

رابط موقع حجز تذاكر القطارات

يمكنك حجز تذكرة السفر بالقطار من خلال الهاتف المحمول، حيث توفر الهيية القومية لسكك حديد من هنــا.

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