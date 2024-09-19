مواعيد القطارات اليوم الخميس 19-9-2024 من القاهرة إلى المحافظات

يتطلع العديد من المواطنين إلى معرفة مواعيد القطارات اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024، لضمان التنقل بسهولة والوصول إلى وجهاتهم في الوقت المحدد، ويُعد الالتزام بمواعيد القطارات أمراً ضرورياً لتجنب أي تأخيرات أو عقبات غير مرغوب فيها.

مع توجه أعداد كبيرة نحو محطات السكك الحديدية في القاهرة للسفر إلى مختلف المحافظات، تصبح متابعة جداول القطارات وأسعار التذاكر ذات أهمية كبيرة، وفيما يلي، يقدم الموجز تفاصيل مواعيد وأسعار القطارات لهذا اليوم الخميس، الموافق 19 سبتمبر 2024:

مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية:

القطار رقم 2023: ينطلق من القاهرة الساعة 2:00 مساءً ويصل إلى الإسكندرية الساعة 4:30 مساءً.

القطار رقم 2025 (تالجو): يغادر القاهرة الساعة 8:00 صباحًا ويصل إلى الإسكندرية الساعة 10:30 صباحًا.

مواعيد القطارات اليوم من الإسكندرية إلى القاهرة:

القطار رقم 2024: ينطلق من الإسكندرية الساعة 2:00 ظهرًا ويصل إلى القاهرة الساعة 4:30 مساءً.

القطار رقم 2026 (تالجو): يغادر الإسكندرية الساعة 6:50 مساءً ويصل إلى القاهرة الساعة 9:20 مساءً.

القطار رقم 2022 (تالجو): يغادر الإسكندرية الساعة 7:00 مساءًا، ويصل القاهرة الساعة 9:30 مساءًا.

مواعيد قطار تالجو على خط القاهرة أسوان

القطار رقم 2030 (تالجو): يقوم من القاهرة الساعة 7:00 مساء ويصل إلى أسوان الساعة 6:40 صباح اليوم التالي.

القطار رقم 2031 (تالجو): يقوم من أسوان يوميًا الساعة 7:00 مساء ويصل إلى أسوان الساعة 6"50 صباحًا.

مواعيد القطارات

أسعار تذاكر القطارات

إليك قائمة بأسعار تذاكر القطارات للوجهات المختلفة من القاهرة، وذلك للدرجة الأولى والثانية:

اتجاه القطار | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية

القاهرة - الإسكندرية: 80 جنيهًا 65 جنيهًا

القاهرة - أسوان : 335 جنيهًا 215 جنيهًا

القاهرة - أسيوط : 195 جنيهًا 135 جنيهًا

القاهرة - بني سويف: --- 75 جنيهًا

القاهرة - دمياط : --- 65 جنيهًا

القاهرة - المنيا: 155 جنيهًا 115 جنيهًا

أسعار تذاكر قطار تالجو بين القاهرة والإسكندرية:

الفئة الأولى: 275 جنيهًا.

الفئة الثانية: 175 جنيهًا.

رابط موقع حجز تذاكر القطارات

يستطيع المسافر حجز تذكرة السفر بالقطار من خلال الهاتف المحمول، حيث توفر الهيئة القومية لسكك حديد من هنـــا

في سياق آخر أرسلت هيئة السكة الحديد، مذكرة إلى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، للموافقة على صرف منحة العام الدراسي الجديد، ضمن خمس منح سنويه تشمل عيد الأضحى، وعيد الفطر المبارك، وشهر رمضان المبارك، والعام الدراسي الجديد، والمولد النبوي الشريف.

وبناء عليه قرر الفريق مهندس كامل، وزير النقل والصناعة، صرف 750 جنيه منحة العام الدراسي الجديد للعاملين داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركات التابعة لها، وكذلك العاملين بالخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق.

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