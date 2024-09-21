مشروعات توليد الكهرباء ومنع السرقات.. مصر والصين تجتمعان لبحث سبل التعاون

مشروعات توليد الكهرباء ومنع السرقات.. تواصل وزارة الكهرباء والطاقة تنفيذ الخطة العاجلة لتحسين الخدمات وجودة التغذية الكهربائية والحد من الفقد ومواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي والارتقاء بمعدلات الاداء فى شبكات التوزيع.

وبناءً على ذلك يتم عقد اجتماعات دورية بقيادة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وبحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر لمناقشة مقترحات العمل المشترك والتعاون فى ضوء استراتيجية فتح المجال امام القطاع الخاص للاستفادة من خبراته الإدارية والفنية والتكنولوجية وقدراته المالية للنهوض بالشركات التابعة وجودة التشغيل وتحسين معدلات الاداء.

مشروعات توليد الكهرباء ومنع السرقات

وفي هذا الصدد، التقي الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفان يا ليانج رئيس شركة الصين الجنوبية CSGI العاملة في مجالات خفض الفقد ومشروعات توليد الكهرباء من ضخ وتخزين المياه وتخزين الطاقة بواسطة بطاريات متنقلة على سيارات طواريء، والوفد المرافق له، وذلك لبحث دعم وتعزيز سبل التعاون فى مختلف المجالات.

الموجز يرصد تفاصيل اجتماع وزير الكهرباء والطاقة مع المجموعة الصينية لبحث مشروعات توليد الكهرباء ومنع السرقات، حيث استعرض خلال الاجتماع اوجه التعاون المختلفة مع الشركة ومشروعاتها الحالية بالشراكة مع قطاع الكهرباء.

تفاصيل اجتماع وزير الكهرباء والطاقة مع المجموعة الصينية

كما شملت تفاصيل اجتماع وزير الكهرباء والطاقة مع المجموعة الصينية، مناقشة المقترحات الخاصة بكيفية مواجهة الفقد وسرقات التيار الكهربائي على الجهد المنخفض فى اطار خطة لادارة الطاقة المهدرة فى كافة الاستخدامات وخاصة المنزلي والصناعي، وتطرق الاجتماع الى بحث نتائج التجارب القائمة لمواجهة سرقات الكهرباء ومعايير اختيار المناطق فى نطاق شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

تفاصيل اجتماع وزير الكهرباء والطاقة مع المجموعة الصينية

وتم أيضًا، خلال اجتماع وزير الكهرباء والطاقة مع المجموعة الصينية بحث مشروع توليد الكهرباء بواسطة ضخ وتخزين المياه وكذلك مشروع تخزين الطاقة المتجددة عبر البطاريات وسيارات الطوارئ المتنقلة وكيفية الاستفادة منها لمواجهة الأحمال المرتفعة وتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة ، إلى جانب مشروعات توليد الكهرباء ومنع السرقات.

أزمة الفقد في التيار الكهربائي الناتج عن السرقات

وشمل الاجتماع اجراءات ومتطلبات تعميم التجربة ومشاركة جهات عديدة لتحقيق الأهداف المنشودة، خاصة فيما يتعلق بـ مشروعات توليد الكهرباء ومنع السرقات، حيص شدد وزير الكهرباء على أن أزمة الفقد في التيار الكهربائي الناتج عن السرقات تقوم على مواجهته حاليا جهات عديدة داخل الدولة ، لاسيما وأنه تخطى كافة المعايير وأصبح يهدد الخدمة الكهربائية وما نعمل عليه لتحسين جودتها واستدامتها لكافة الاستخدامات.

التصدي لظاهرة سرقة الكهرباء

وشدد على اتخاذ مايلزم من الاجراءات لـ مواجهة التعدى على التيار الكهربائي والتصدي لظاهرة سرقة الكهرباء ، مشيرا الى الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والحفاظ على الاستمرارية للشبكة الموحدة والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود وتحسين كفاءة التشغيل وغيرها للحفاظ على استدامة توفير الكهرباء.

وقال إن مشروعات العمل القائمة تشمل الاستفادة من خبرات الشركة واستخدام التكنولوجيا الحديثة التى تمتلكها فى مجال انتاج الألواح الشمسية) ومشروع وحدات الطاقة الكهروضوئية والبطاريات والتوسع في انظمة ضخ وتخزين الطاقة وتحسين وتقليل الفقد، منوهًا بأن الدولة تدعم توطين الصناعة المرتبطة بمهمات الطاقة المتجددة فى اطار رؤية شاملة لدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا.

وأشار إلى اهتمام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بالتصنيع المحلي للمهمات والمعدات الكهربية والعمل على تطوير الشبكة الكهربائية.

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تفاصيل اجتماع وزير الكهرباء والطاقة مع المجموعة الصينية

تفاصيل اجتماع وزير الكهرباء والطاقة مع المجموعة الصينية