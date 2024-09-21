تامر فرج: أنا أوسم من أحمد حلمي وأحلم بالزواج من إليسا

كشف الفنان تامر فرج عن رؤيته الذاتية لنفسه وذكرياته عن الحب والعلاقات، في في تصريحات جريئة، حيث فتح تامر فرج قلبه، خلال لقاءه مع الإعلامي محمود القصاص عبر فضائية "تن"،لذلك يرصد " الموجز" أبرز تصريحاته في السياق التالي

تامر فرج

علاقة تامر فرج بأحمد حلمي



أكد تامر فرج الذي لا يخشى من الانتقادات، أنه يعتبر نفسه أوسم من الفنان أحمد حلمي، مشيرًا إلى علاقته الطيبة مع حلمي التي تعود لأيام الفضائية المصرية.

رأي تامر في الشخصيات الشهيرة

عندما طُلب منه المقارنة بين شهرة الفنانين رشدي أباظة وأحمد السقا، أبدى تامر رأيًا مثيرًا، مؤكدًا أن أباظة سيكون الأكثر شعبية إذا جمعهما زمان ومكان واحد.

إليسا في حياة تامر: اختيار بلا تردد

وبخصوص خياراته العاطفية، أبدى تامر فرج تفضيله للفنانة اللبنانية إليسا على الفنانة عبير صبري، مشيرًا إلى أنه كان في مرحلة من حياته يسعى لمعرفة ثقافات جديدة، لكن سرعان ما اكتشف أن المرأة المصرية تجسد كل ما يحتاجه الرجل.

تجارب الزواج والسعي للسعادة

كشف تامر عن تجربته في الزواج، حيث تزوج ست مرات في حياته، مؤكدًا أنه لا يعتبر نفسه شخصًا مزواجًا، بل هو رجل يبحث عن السعادة.

وتحدث بواقعية عن كيفية نظر الرجال للسعادة، مؤكدًا أن الكثير منهم يظنون أنهم سعيدون لكنهم يعيشون في أوهام.

نصيحة للشباب حول العلاقات

قدم تامر نصيحة للشباب بعدم دخول علاقات مبنية على المنافسة، مؤكدًا أن تلك الديناميكيات تؤدي إلى خسارة الطرفين.

وأعرب عن تقديره للمرأة المستقلة التي تعيش لنفسها، داعيًا إياها لعدم الظلم نفسها من خلال الاعتماد على الآخرين.

رؤيته لظاهرة تيك توك

تطرق تامر أيضًا إلى ظاهرة تيك توك، معبرًا عن اعتقاده أن العديد ممن ينشرون محتوى ترفيهيًا هم في الحقيقة يسعون للحصول على السعادة، حتى وإن بدت أفعالهم سطحية.

تامر فرج

شعور تامر بكونه "ممثل خفي"

في جانب آخر، عبر تامر عن شعوره بالإحباط من قلة الأعمال المعروضة عليه، مؤكدًا أنه يشعر كأنه "ممثل خفي" لا يراه صناع الفن.

وأوضح أنه على الرغم من معرفته الجيدة بالصناعة، إلا أنه يشعر بحاجة لتواجد أكبر أمام صناع القرار ليكون ضمن اختياراتهم.

بهذه الطريقة، يبقى تامر فرج مثالاً على الفنان الذي يسعى للجمع بين نجاحه الفني واستثمار طاقاته في مجالات مختلفة، محققًا رؤيته الذاتية وأحلامه في الحياة.

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