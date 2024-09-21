أمير كرارة يعيد كندة علوش للتلفزيون.. إليك التفاصيل

غابت الفنانة كندة علوش عن الدراما المصرية منذ عام 2021 بعد مشاركتها في مسلسل بيت المعادي، بطولة إنجي المقدم، و مجموعة كبيرة من النجوم ، إذ أنه من المتوقع أن تعود علوش إلى شاشات الدراما قريباً، ويرصد الموجز تفاصيل عودتها.

دور كندة علوش في مسلسل أعراض انسحاب



وفي الوقت الحالي تستعد الفنانة كندة علوش لجلسات تحضيرية مع صناع مسلسل أعراض انسحاب للتعاقد على بطولة العمل ويشاركها البطولة الفنان أمير كرارة وكوكبة كبيرة من النجوم.

كندة علوش



مسلسل اعراض إنسحاب

والجدير بالذكر أن مسلسل أعراض انسحاب ينتمي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية التشويقية، وهو مكون من 8 حلقات فقط وبطولة الفنان أمير كرارة وكوكبة كبيرة من النجوم ومن تأليف إسلام حافظ وإخراج محمد سلامة، ومن المقرر عرضه على شاشات منصة رقمية شهيرة.

كندة علوش في رمضان 2025



تفاصيل مرض كندة علوش

أعلنت الفنانة كندة علوش مؤخرا وللمرة الأولى عن إصابتها بسرطان الثدي، ومعاناتها مع رحلة العلاج على مدار عام ونصف،وكشفت عن كيفية تعاملها مع المرض، وخوفها على زوجها الفنان عمرو يوسف و طفليها، وأوضحت علوش تفاصيل تجربتها مع تساقط الشعر جراء العلاج الكيمياوي، ولماذا أخفت الخبر عن الجمهور، مؤكدة أنها اضطرت بعد 9 أشهر من إرضاع طفلها كريم التوقف عن إرضاعه لشعورها بالألم.

وخضعت للفحص عدة مرات ،موضحة أنها حين انجبته اضطرت لوضعه في وحده العناية المركزة حديثي الولاده لانه ولد مبكرا، وبعد 5 أشهر خضعت للفحوصات الدقيقة و أخدت عينه منها وتبين أنها مصابة بمرض السرطان..

تابعت علوش قائلة الطبيب أخبرني بوجود ورم خبيث، ولكني تمالكت نفسي ولم أنهار ، موضحة أن جدها وخالها توفيا بأمراض خبيثة.

وفي سياق آخر شارك الفنان أمير كرارة في الماراثون الرمضاني الماضي 2024، بمسلسل أطلق عليه صناعه اسم" بيت الرفاعي" وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه على شاشات الدراما في رمضان.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

شارك في بطولة مسلسل بيت الرفاعي كل من الفنان أحمد رزق، دنيا المصري ورحاب الجمل، كوكبة كبيرة من النجوم القديرة و الشابة، وتم عرضه في موسم رمضان الماضي 2024.

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