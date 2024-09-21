تعرف على سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق والشركات والبورصة

سعر الكتكوت الأبيض.. يشهد سوق الكتاكيت في مصر تقلبات مستمرة في الأسعار، تتأثر بعدة عوامل اقتصادية وبيئية. تتفاوت أسعار الكتاكيت باختلاف نوعها وسلالة الدجاج، بالإضافة إلى العرض والطلب في السوق، وتكاليف الإنتاج، وظروف السوق العالمية.





تعرف على سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق





ويقدم لكم موقع الموجز، تعرف على سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، حيث أن أسعار الكتاكيت تختلف باختلاف السلالة، حيث توجد سلالات لحم وسلالات بيض، ولكل سلالة سعر خاص بها.

كما يؤثر توازن العرض والطلب بشكل كبير على أسعار الكتاكيت، فزيادة الطلب يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، والعكس صحيح.

أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن

وقد يصل سعر الكتاكيت كتالي.

تراوح سعر كتكوت ساسو بيور من 23 إلى 24 جنيهًا.

تراوح سعر كتكوت ساسو من 22 إلى 23 جنيهًا.

تراوح سعر كتكوت بلدي من 9 إلى 10 جنيهات.

تراوح سعر كتكوت هجين من 17 إلى 18 جنيهًا.

تراوح سعر كتكوت جيل ثاني من 19 إلى 20 جنيهًا.

تراوح سعر كتكوت روزي بيور من 21 إلى 22 جنيهًا.



أسعار الكتاكيت في الشركات

قد تصل أسعار الكتاكيت في الشركات كتالي.

تراوح سعر كتكوت أربو نحو 44 إلى 44.5 جنيه.

بلغ سعر كتكوت كب نحو 45 جنيهًا.

تراوح سعر كتكوت روص من 37 إلى 42 جنيهًا.

بلغ سعر كتكوت أبيض نحو 40 جنيهًا.

بلغ سعر كتكوت ساسو نحو 25 جنيهًا.

بلغ سعر كتكوت روزي نحو 25 جنيهًا.

تراوح سعر كتكوت أي أر من 33.5 جنيه إلى 40 جنيهًا

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