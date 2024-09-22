أسعار الألومنيوم اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024 في الأسواق.. شوف وصل بكام؟

يبحث عدد كبير من المواطنين عن أسعار الألومنيوم اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024، حيث شهدت أسعار الألومنيوم اليوم، الأحد 22 سبتمبر 2024، حالة من الاستقرار في السوق المحلي، ويأتي هذا الاستقرار وفقًا للائحة التسعيرة الجديدة المعلنة من جانب شركة مصر للألومنيوم لشهر سبتمبر الجاري، حيث يعزى هذا الاستقرار إلى توازن العرض والطلب في السوق، مما يتيح للمستهلكين والمصنعين التخطيط بشكل أفضل لاحتياجاتهم، و تعتبر أسعار الألومنيوم عنصرًا مهمًا في العديد من الصناعات، لذا فإن متابعة هذه الأسعار تلعب دورًا حيويًا في الاقتصاد المحلي.

أعلنت شركة مصر للألومنيوم عن أسعار منتجاتها خلال شهر سبتمبر الجاري، حيث شهدت الأسعار بعض التعديلات وفقًا للمتغيرات السوقية. تركزت الأسعار على مجموعة متنوعة من المنتجات الألومنيومية المستخدمة في الصناعات المختلفة، بما في ذلك الألواح، والمقاطع، والسبائك.

وترصد جريدة "الموجز" خلال السطور التالية أسعار الألومنيوم اليوم، الأحد 22 سبتمبر 2024، وفقًا للأسعار التي أعلنتها شركة مصر للألومنيوم التابعة للقابضة للصناعات المعدنية.

أسعار الألومنيوم اليوم

أسعار لفات الألومنيوم

شهدت أسعار لفات الألومنيوم حالة من الاستقرار وجاءت الأسعار كالتالي:

- سجلت سلندرات الألومنيوم بأطوال تتراوح بين 2.5 إلى 5 أمتار حوالي 140 ألف جنيه للطن.

- بلغت أسعار لفات الألومنيوم بسمك 6 مم نحو 155.5 ألف جنيه للطن.

- وصلت شرائح الألومنيوم الباردة إلى 158 ألف جنيه للطن.

- استقرت أسعار لفات الألومنيوم البارد عند 156 ألف جنيه للطن.

أسعار الألومنيوم السلك

وسجلت أسعار سلك الألومنيوم حالة من الاستقرار وجاء الأسعار كالتالي:

- سجل سعر الألومنيوم السلك بقطر 9 مم و9.5 مم H14 نحو 150,150 جنيهًا للطن، تسليم مخازن نجع حمادي، دون احتساب ضريبة القيمة المضافة.

- استقر سعر الألومنيوم السلك بقطر 9 مم و9.5 مم H12 عند 150 ألف جنيه للطن، بدون ضريبة القيمة المضافة التي تمثل 14%.

أسعار الألومنيوم اليوم

أسعار الألومنيوم الخردة في مصر

تواصل أسعار الألومنيوم الخردة في السوق المحلية لعام 2024 حالة الاستقرار، وجاءت الأسعار كما يلي:

- بلغ سعر الكيلو من الألومنيوم الخردة الطري حوالي 59 جنيهًا.

- سجل الألومنيوم الخردة الردياتير نحو 37 جنيهًا للكيلو.

- استقر متوسط سعر الكيلو من الألومنيوم الخردة الغطاء والحلة عند 58 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو من الألومنيوم الخردة الناشف إلى 35 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو من الخردة الناشف البلدي نحو 30 جنيهًا.

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