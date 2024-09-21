أسعار الألومنيوم اليوم السبت 21 سبتمبر 2024 في الأسواق.. شوف وصل بكام؟..شهدت أسعار الألومنيوم اليوم، السبت 21 سبتمبر 2024، حالة من الاستقرار في السوق المحلي، وفقًا للائحة التسعيرة الجديدة المعلنة من جانب شركة مصر للألومنيوم لشهر سبتمبر الجاري.

وتعَد هذه الأسعار مؤشرًا مهمًا للعديد من الصناعات التي تعتمد على الألومنيوم، مثل البناء وصناعة السيارات والأدوات المنزلية، ويعتبر الاستقرار في الأسعار إيجابيًا للمستثمرين والشركات، حيث يسهل عليهم التخطيط واتخاذ القرارات التجارية.

ويُعتبر الألومنيوم من المعادن الأساسية التي تلعب دورًا حيويًا في العديد من الصناعات. يتميز الألومنيوم بخفة وزنه ومقاومته للتآكل، مما يجعله خيارًا مثاليًا في تطبيقات متنوعة مثل صناعة السيارات والطائرات، والبناء، والتعبئة والتغليف، والأدوات المنزلية.

وترصد جريدة "الموجز" خلال السطور التالية أسعار الألومنيوم اليوم، الجمعة 20-9-2024، وفقًا للأسعار التي أعلنتها شركة مصر للألومنيوم التابعة للقابضة للصناعات المعدنية.

أسعار لفات الألومنيوم

شهدت أسعار لفات الألومنيوم حالة من الاستقرار وجاءت الأسعار كالتالي:

- سجلت سلندرات الألومنيوم بأطوال تتراوح بين 2.5 إلى 5 أمتار حوالي 140 ألف جنيه للطن.

- بلغت أسعار لفات الألومنيوم بسمك 6 مم نحو 155.5 ألف جنيه للطن.

- وصلت شرائح الألومنيوم الباردة إلى 158 ألف جنيه للطن.

- استقرت أسعار لفات الألومنيوم البارد عند 156 ألف جنيه للطن.

أسعار الألومنيوم السلك

وسجت أسعار سلك الألومنيوم حالة من الاستقرار وجاء الأسعار كالتالي:

- سجل سعر الألومنيوم السلك بقطر 9 مم و9.5 مم H14 نحو 150,150 جنيهًا للطن، تسليم مخازن نجع حمادي، دون احتساب ضريبة القيمة المضافة.

- استقر سعر الألومنيوم السلك بقطر 9 مم و9.5 مم H12 عند 150 ألف جنيه للطن، بدون ضريبة القيمة المضافة التي تمثل 14%.

أسعار الألومنيوم الخردة في مصر

تواصل أسعار الألومنيوم الخردة في السوق المحلية لعام 2024 حالة الاستقرار، وجاءت الأسعار كما يلي:

- بلغ سعر الكيلو من الألومنيوم الخردة الطري حوالي 59 جنيهًا.

- سجل الألومنيوم الخردة الردياتير نحو 37 جنيهًا للكيلو.

- استقر متوسط سعر الكيلو من الألومنيوم الخردة الغطاء والحلة عند 58 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو من الألومنيوم الخردة الناشف إلى 35 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو من الخردة الناشف البلدي نحو 30 جنيهًا.



وتعتبر شركة مصر للألومنيوم واحدة من أبرز الشركات الرائدة في صناعة الألومنيوم في مصر ومنطقة الشرق الأوسط. تأسست الشركة عام 1972، وتعمل على إنتاج مجموعة متنوعة من منتجات الألومنيوم التي تلبي احتياجات العديد من القطاعات الصناعية، بما في ذلك صناعة السيارات، والبناء، والتعبئة والتغليف.

تتميز الشركة بتبنيها لأحدث التقنيات في عمليات الإنتاج، مما يساهم في تحسين الجودة وتقليل التكاليف. كما تلتزم شركة مصر للألومنيوم بتقديم منتجات مبتكرة ومستدامة، مما يعزز من دورها كمنافس قوي في السوقين المحلي والدولي. تعتبر الشركة أيضًا مصدرًا مهمًا للوظائف، حيث توظف عددًا كبيرًا من العمالة الماهرة، مما يساهم في التنمية الاقتصادية للمنطقة.

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