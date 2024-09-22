"بشرى سارة".. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024

بدأت وزارة المالية اليوم، الأحد 22 سبتمبر 2024، صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 لموظفي الجهاز الإداري للدولة، مقدمًا عن الموعد المعتاد الذي كان محددًا في 26 من الشهر نفسه, ومن المقرر أن تستمر عملية الصرف لمدة خمسة أيام، وتنتهي في 27 سبتمبر.

تبكير صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024

تسعى الوزارة، من خلال هذا القرار، إلى تسهيل عملية صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 وضمان توفر السيولة للعاملين في مختلف القطاعات، استجابةً لتوجيهات الحكومة بشأن تبسيط الإجراءات.

وفي هذا السياق، دعت وزارة المالية الموظفين إلى عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، مشيرةً إلى أن الرواتب ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل جهة.

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024

تُصرف مرتبات شهر سبتمبر 2024، اليوم الأحد 22 سبتمبر لـ: «مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل».

تُصرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 للموظفين يوم 23 في الوزارات: «التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات».

تُصرف مرتبات شهر سبتمبر 2024، للمتخلفين عن المواعيد المحددة لكل وزارة، في أيام 24، و25، و26 من الشهر ذاته.

مرتبات شهر سبتمبر 2024

أماكن صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024

يمكن للموظفين صرف مرتباتهم من عدة أماكن، تشمل:

ماكينات الصراف الآلي (ATM)

فروع البنوك المختلفة

البريد المصري

حقيقة زيادة المرتبات

أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي إلى أن الحكومة تدرس ملف زيادة المرتبات، موضحًا أن الحوافز قد تأتي في شكل أسعار مخفضة, وسبق للحكومة أن قامت بزيادة الأجور قبل أربعة أشهر، وهي بصدد إعادة النظر في هذا الملف خلال الأشهر المقبلة.

جدول صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024

ترصد جريدة “الموجز” جدول صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 وفقاً للدرجات الوظيفية كما يلي:

مرتبات شهر سبتمبر 2024

الدرجة الممتازة: 12200 جنيه.

الدرجة العليا: 10200 جنيه.

درجة المدير العام: 9200 جنيه.

الدرجة الأولى: 8200 جنيه.

الدرجة الثانية: 8000 جنيه.

الدرجة الثالثة: 7500 جنيه.

الدرجة الرابعة: 7000 جنيه.

الدرجة الخامسة: 6500 جنيه.

الدرجة السادسة: 6000 جنيه.

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