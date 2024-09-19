جدول ومواعيد صرف مرتبات سبتمبر 2024.. تعتبر من الموضوعات الخدمية التي تتصدر شبكة الإنترنت باستمرار ولهذا يرغب العديد من المواطنين التعرف على المواعيد بشكل صحيح خاصة تزامنًا مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد.

الموجز يتناول عبر التقرير التالي، تفاصيل جدول ومواعيد صرف مرتبات سبتمبر 2024، بجانب أماكن صرف المرتبات أيضًا، وذلك عقب ارتفاع مؤشرات البحث وقيام الحكومة بتبكير موعد صرف المرتبات، وبالتالي يستعد الموظفين خلال الساعات القادمة لصرف مرتباتهم باكرًا.

جدول ومواعيد صرف مرتبات سبتمبر 2024

ووفقًا لما أعلنت عنه وزارة المالية بقرار تبكير صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024، يتم ذلك بدءًا من يوم الأحد الموافق 22-9-2024 ويستمر حتى 27 من نفس الشهر، ويأتي ذلك في إطار تقديم مواعيد صرف المرتبات للعاملين في الدولة خلال سبتمبر.

ومن ناحية أخرى، يرغب العديد من العاملين ساء بالقطاع الحكومي أو الخاص بالبحث عن حقيقة وجود زيادة جديدة في المرتبات قريبًا أم لا، وسبق أن نفت الحكومة وجود زيادة جديدة في المرتبات ومن المقرر أن يتم صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 كما هي فمن المرتقب أن تقوم البنوك والجهات الحكومية المخصصة بالصرف بإتاحة الجدول للعاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الحكومية.

وللتذكر وبجانب معرفة جدول ومواعيد صرف مرتبات سبتمبر 2024، الموجز ينقل لكم وفقًا للآتي، مرتبات الموظفين حسب الدرجات الوظيفية والتي جاءت على النحو التالي:

مرتبات الموظفين حسب الدرجات الوظيفية

مرتبات السادسة 6000 جنيه بدلا من 4000 جنيه. مرتبات الدرجة الخامسة من 4500 جنيه لـ6500 جنيه. مرتبات الدرجة الرابعة من 5000 لـ7000 جنيه. مرتبات الدرجة الثالثة من 5500 جنيه لـ7500 جنيه. مرتبات الدرجة الثانية من 6000 جنيه لـ8000 جنيه. مرتبات الدرجة الأولى من 7000 جنيه لـ9000 جنيه. مرتبات المدير العام من 8000 جنيه لـ10.000 ألف جنيه. مرتبات الدرجة العالية من 9000 جنيه لـ 12.000 ألف جنيه. مرتبات الدرجة الممتازة من 11.000 ألف لـ14.000 ألف جنيه.

وإليكم جدول ومواعيد صرف مرتبات سبتمبر 2024 وهي كالتالي:

جدول ومواعيد صرف مرتبات سبتمبر 2024

الدفعة الأولى: تبدأ جدول ومواعيد صرف مرتبات سبتمبر 2024 من يوم الأحد 22 سبتمبر 2024، وتشمل الوزارات والمصالح الحكومية مثل الصحة، التموين، التضامن الاجتماعي، والاتصالات.

الدفعة الثانية: ويلي جدول ومواعيد صرف مرتبات سبتمبر 2024، يوم الإثنين 23 سبتمبر 2024، وتشمل الوزارات الأخرى مثل التربية والتعليم، التعليم العالي، والقوى العاملة.

الدفعة الثالثة: يوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024، ويشمل الجهات المتبقية من الهيئات المستقلة. الدفعة الأخيرة: لمن تخلف عن الصرف في المواعيد السابقة، سيتمكن من صرف المرتبات يوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024​

وبعد التعرف على جدول ومواعيد صرف مرتبات سبتمبر 2024، يمكن للموظفين والعاملين بالدولة استلام مرتباتهم ومن أماكن صرف مرتبات سبتمبر 2024 الآتي:

أماكن صرف مرتبات سبتمبر 2024

ماكينات الصراف الآلي (ATM).

فروع البنوك.

البريد المصري.

ومن المقرر أيضًا وفقًا لما أعلنته وزارة المالية، أن تصرف المتأخرات في أيام 8،9،10 من الشهر الجاري، التي أهابت العاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

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