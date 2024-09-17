هتدفع مصاريف المدارس بدري!.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024

يتساءل الكثيرون في الوقت الحالي عن موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024، والتي تأتي بالتزامن بدء العام الدراسي الجديد 2024- 2025.

ويرغب الكثير من الموظفين في معرفة موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 حتى يمكنهم شراء المستلزمات المدرسية ودفع مصروفات الدراسة، ولهذا يستعرض الموجز في السطور القادمة موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024.

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024

وفي وقت سابق، زفّت الحكومة بشرى سارة للموظفين بالكشف عن موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024، لافتة إلى تقديمه، للتخفيف عن الأسر التي تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وأوضحت الحكومة أن مرتبات شهر سبتمبر 2024 لن تُصرف في موعدها المعتاد يوم 26 سبتمبر، وإنما سيبدأ الصرف يوم الأحد المقبل الموافق 22 سبتمبر 2024، لتتناسب مع موسم بداية العام الدراسي الحالي 2024 – 2025.

وتستمر عمليات صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 لأيام عدة حتى 27 سبتمبر 2024 لتجنب الازدحام وتسهيل عملية استلام المرتبات.

جدول مرتبات شهر سبتمبر 2024

وحدّدت الحكومة جدول مرتبات شهر سبتمبر 2024 للعاملين في الدولة على النحو التالي:

موظف الدرجة الممتازة: 12,200 جنيه

موظف الدرجة العالية: 10,200 جنيه

موظف درجة المدير العام: 9,200 جنيه

موظف الدرجة الأولى: 8,200 جنيه

موظف الدرجة الثانية: 8,000 جنيه

موظف الدرجة الثالثة: 7,500 جنيه

موظف الدرجة الرابعة: 7,000 جنيه

موظف الدرجة الخامسة: 6,500 جنيه

موظف الدرجة السادسة: 6,000 جنيه

حقيقة زيادة مرتبات شهر سبتمبر 2024

وشهدت الأيام الماضية تناقل مجموعة من الأنباء التي وجدت انتشارًا كبيرا خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تفيد بزيادة شهر سبتمبر 2024 للموظفين العاملين في الجهاز الإداري.

وعلى الجانب الآخر، فلم تعلن الحكومة عن أي قرارت رسمية تفيد بزيادة مرتبات شهر سبتمبر 2024، كما أنه من غير المتوقع حدوث أي زيادة قادمة في الوقت الراهن، خلال العام المالي الجديد 2024 - 2025 حيث حصل موظفي الدولة على الزيادة السنوية في شهر مارس الماضي 2024 بشكل مبكر، وفقًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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