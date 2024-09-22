طريقة وحيدة لـ عودة الدعم الحكومي إلى سارقي الكهرباء.. تفاصيل

تواصل الحكومة المصرية اتخاذ إجراءات حازمة لمكافحة التعديات على أملاك الدولة، سواء من خلال البناء على الأراضي الزراعية أو سرقة التيار الكهربائي. ومن أبرز هذه الإجراءات وقف بطاقات التموين للمخالفين لضمان توجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

طريقة وحيدة لـ عودة الدعم الحكومة على سارقي الكهرباء

وأوضح مصدر مسؤول في وزارة التموين أن أي فرد يبدأ بالتعدي على الأراضي الزراعية سيتم رفع الدعم عنه فورًا، مؤكدًا أن عودة الشخص المستبعد إلى منظومة الدعم لن تتم إلا بعد صدور حكم قضائي يثبت براءته من التهم الموجهة إليه، مشيرا إلى أن رفع الدعم لن يقتصر على السلع الغذائية، بل يشمل جميع أشكال الدعم المقدم من الدولة، مثل دعم الأسمدة الزراعية.

وكشف المصدر أنه تم استبعاد 88 ألف شخص من منظومة الدعم بسبب التعديات على الأراضي الزراعية. وفي حال وقوع أخطاء في عمليات الحذف، يمكن للمواطن تقديم تظلم إلى مكتب التموين المختص مع تقديم المستندات التي تثبت عدم ارتكابه لأي مخالفات.

كما أكد المصدر أن التعديات على الأراضي الزراعية تمثل تهديدًا كبيرًا للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن تلك التعديات استمرت منذ عام 2011 وحتى اليوم. تأتي هذه الإجراءات تفعيلًا لقرارات مجلس الوزراء التي تقضي بوقف جميع أشكال الدعم عن المتعدين، سواء كان دعمًا للسلع التموينية، الخبز، أو الأسمدة.

وننشر لكم المستندات المطلوبة لاستعادة البطاقات التموينية المحذوفة نتيجة التعديات، والتي تشمل:

صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية

صورة البطاقة التموينية المحذوفة

بطاقات الرقم القومي لجميع أفراد الأسرة

شهادات ميلاد للأطفال

مفردات مرتب للموظفين مختومة بختم الجمهورية

صورة من الحكم القضائي الذي يثبت التصالح بشأن الأراضي الزراعية

في وقت سابق، شدد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، على أن الحكومة ستواجه بحزم أي محاولة للتعدي على الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أن العقوبات قد تصل إلى الحبس وتغريم المخالفين بمبالغ لا تقل عن 500 ألف جنيه.

تركيب العدادات الكودية

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء سبق وأعلن السماح بـ تركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة دون أية اشتراطات أو قيود بحيث يكون تركيب العداد الكودى بشكل مؤقت وذلك لأقرب الأجلين إما تفنين الوضع طبقا لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء أو تنفيذ القرار الإداري أو الحكم القضائى بإزالة العقار الموصل له التيار بوسيلة غير قانونية، وتتم المحاسبة بعد التركيب على قيمة استهلاك الكهرباء بسعر التكلفة المحدد من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وهى تعريفة موحدة 214.5 قرش.

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