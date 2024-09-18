حذف سارقي الكهرباء من التموين.. اعرف عددهم

حذف سارقي الكهرباء من التموين.. تعتبر من الموضوعات الخدمية المتصدرة التريند حتى الآن على شبكة الإنترنت إذ يرغب العديد من المواطنين التعرف على تفاصيل حذف سارقي الكهرباء من التموين.

ولهذا ارتفعت مؤشرات البحث حول حذف سارقي الكهرباء من التموين، عبر جوجل لرغبة الكثيرين التعرف على التفاصيل كاملة.

حذف سارقي الكهرباء من التموين

الموجز يتناول عبر التقرير التالي تفاصيل حذف سارقي الكهرباء من التموين وعدد من سيقومون بحذفهم من البطاقات التموينية نهائيًا.

يأتي قرار الحكومة بـ حذف سارقي الكهرباء من التموين، نتيجة لمجهودات وزارة الكهرباء ممثلة فى جميع شركات التوزيع التسعة على مستوى الجمهورية بشن حملات مكثة للتفقتيش على المشتركين الذين يقومون بتوصيلات مخالفة من خلف العداد وكذلك موصلى التيار بغير الطرق القانونية ويتم محاسبتهم على أعلى شريحة استهلاك وهى تعريفة موحدة بقيمة 214 قرشا ونص.

حلول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للحد من سرقة التيار

وفي هذا الصدد، نرصد حلول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للحد من سرقة التيار ونسبة الفقد الفنى خاصة بعد زيادة نسبة سرقة الكهرباء التى تعدى 2 مليار سنويا .

بطاقة التموين

وكشفت مصادر عن توجه وزارة الكهرباء بتنفيذ قرار حذف سارقي الكهرباء من التموين، مشيرة إلى أن الوزارة حاليًا بصدد إعداد قائمة بأسماء بعض المواطنين أورقام بطاقتهم وعناوين سكنهم تمهيدًا لإرسالها لوزارة التموين من أجل القيام بحذفهم من بطاقة التموين نهائيًا .

قائمة سارقي الكهرباء

وسبق أن قامت وزارة الكهرباء بإخطار وزارة التموين عن قائمة سارقي الكهرباء والبالغ عددهم حوالى 500 ألف مواطن ممن صدرت لهم محاضر سرقة التيار الكهربائي سواء من رجال الضبطية القضائية أو مباحث الكهرباء، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء ببدء حصر كل من سرق تيار كهربائي لإيقاف دعم السلع التموينية له ورفع اسمه من بطاقة التموين.

حذف سارقي الكهرباء من التموين

ونوهت المصادر بأن قائمة سارقي الكهرباء تضم المواطنين الذين حررت لهم محاضر سرقة الكهرباء وعلى رأسهم أصحاب الممارسة لأنها تعد سرقة تيار أيضًا.

حذف البطاقة التموينية

وأشارت إلى أن وزارة التموين تستعد لدراسة هذه القائمة لمعرفة من يحصل على الدعم منهم تمهيدا لرفعهم من الدعم وحذف البطاقة التموينية، واستبعادهم من بطاقات التموين التي تتضمن الاسم والرقم القومى وعنوان الوحدة.

تركيب العدادات الكودية

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء سبق وأعلن السماح بـ تركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة دون أية اشتراطات أو قيود بحيث يكون تركيب العداد الكودى بشكل مؤقت وذلك لأقرب الأجلين إما تفنين الوضع طبقا لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء أو تنفيذ القرار الإداري أو الحكم القضائى بإزالة العقار الوصل له التيار بوسيلة غير قانونية، وتتم المحاسبة بعد التركيب على قيمة استهلاك الكهرباء بسعر التكلفة المحدد من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وهى تعريفة موحدة 214.5 قرش.

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