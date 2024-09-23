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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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كورة وملاعب

مرموش يتوهج.. جدول ترتيب الدوري الألماني والهدافين بعد الجولة الرابعة

عمر مرموش - الدوري
عمر مرموش - الدوري الألماني

واصل عمر مرموش المحترف المصري في الدوري الألماني، توهجه مع فريقه آينتراخت فرانكفورت، ليلاحق هاري كين على صدارة جدول ترتيب هدافي الموسم الرياضي الجاري 2024-2025، بعد انتهاء منافسات الجولة الرابعة.

ويستعرض الموجز جدول ترتيب الدوري الألماني الممتاز وترتيب الهدافين بعد انتهاء الجولة الرابعة من المسابقة وقبل انطلاق الجولة الخامسة مساء الجمعة المقبل.

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جدول ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة الرابعة

1- بايرن ميونخ - 12 

2- باير ليفركوزن - 9 

3- فرايبورغ - 9 

4- آينتراخت فرانكفورت - 9 

5- لايبزيج - 8 

6- يونيون برلين - 8 

7- شتوتجارت - 7 

8- بوروسيا دورتموند - 7 

9- هايدينهايم - 6 

10- ماينز - 5 

11- فيردر بريمن - 5 

12- أوجسبورج - 4 

13- فولفسبورج - 3 

14- بوروسيا مونشنغلادباخ - 3 

15- هوفنهايم - 3 

16- بوخوم - 1 

17- سانت باولي - 1 

18- هولشتاين كيل - 1

الدوري الألماني

جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني بعد الجولة الرابعة

1- هاري كين - بايرن ميونخ - 5 

2- اندريج كراماريتش - هوفنهايم هوفنهايم - 4 

2- إيرميدين ديميروفيتش - شتوتجارت - 4 

2- فلوريان فيرتز - باير ليفركوزن - 4 

2- عمر مرموش - آينتراخت فرانكفورت - 4 

3- دينيز أونديف - شتوتجارت - 3 

3- جوناثان بوركاردت - ماينز - 3 

3- جمال موسيالا - بايرن ميونخ - 3 

3- مايكل أوليس - بايرن ميونخ - 3 

3- فيكتور بونيفاس - باير ليفركوزن - 3 

4- اينزو ميلوت - شتوتجارت - 2 

4- هوغو لارسون - آينتراخت فرانكفورت - 2 

4- جيمي بينو - بوروسيا دورتموند - 2 

4- جونيور آدامو - فرايبورغ - 2 

4- كريم أديمي - بوروسيا دورتموند - 2 

4- لوكاس كوبلر - فرايبورغ - 2 

4- لوفرو ماير - فولفسبورغ - 2 

4- لويس أوبيندا - لايبزيج - 2 

4- ماكسيميليان بريونج - هايدينهايم - 2 

4- نديم أميري - ماينز - 2 

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