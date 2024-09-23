مرموش يتوهج.. جدول ترتيب الدوري الألماني والهدافين بعد الجولة الرابعة

واصل عمر مرموش المحترف المصري في الدوري الألماني، توهجه مع فريقه آينتراخت فرانكفورت، ليلاحق هاري كين على صدارة جدول ترتيب هدافي الموسم الرياضي الجاري 2024-2025، بعد انتهاء منافسات الجولة الرابعة.

ويستعرض الموجز جدول ترتيب الدوري الألماني الممتاز وترتيب الهدافين بعد انتهاء الجولة الرابعة من المسابقة وقبل انطلاق الجولة الخامسة مساء الجمعة المقبل.

جدول ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة الرابعة

1- بايرن ميونخ - 12

2- باير ليفركوزن - 9

3- فرايبورغ - 9

4- آينتراخت فرانكفورت - 9

5- لايبزيج - 8

6- يونيون برلين - 8

7- شتوتجارت - 7

8- بوروسيا دورتموند - 7

9- هايدينهايم - 6

10- ماينز - 5

11- فيردر بريمن - 5

12- أوجسبورج - 4

13- فولفسبورج - 3

14- بوروسيا مونشنغلادباخ - 3

15- هوفنهايم - 3

16- بوخوم - 1

17- سانت باولي - 1

18- هولشتاين كيل - 1

الدوري الألماني

جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني بعد الجولة الرابعة

1- هاري كين - بايرن ميونخ - 5

2- اندريج كراماريتش - هوفنهايم هوفنهايم - 4

2- إيرميدين ديميروفيتش - شتوتجارت - 4

2- فلوريان فيرتز - باير ليفركوزن - 4

2- عمر مرموش - آينتراخت فرانكفورت - 4

3- دينيز أونديف - شتوتجارت - 3

3- جوناثان بوركاردت - ماينز - 3

3- جمال موسيالا - بايرن ميونخ - 3

3- مايكل أوليس - بايرن ميونخ - 3

3- فيكتور بونيفاس - باير ليفركوزن - 3

4- اينزو ميلوت - شتوتجارت - 2

4- هوغو لارسون - آينتراخت فرانكفورت - 2

4- جيمي بينو - بوروسيا دورتموند - 2

4- جونيور آدامو - فرايبورغ - 2

4- كريم أديمي - بوروسيا دورتموند - 2

4- لوكاس كوبلر - فرايبورغ - 2

4- لوفرو ماير - فولفسبورغ - 2

4- لويس أوبيندا - لايبزيج - 2

4- ماكسيميليان بريونج - هايدينهايم - 2

4- نديم أميري - ماينز - 2

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