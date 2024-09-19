ستنطلق مساء غد الجمعة، منافسات الجولة الرابعة من الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي الجاري، والتي ستستمر مبارياتها حتى مساء الأحد المقبل.

ويستعرض الموجز مواعيد مباريات الجولة الرابعة لمتابعيه…

مواعيد مباريات الجولة الرابعة من الدوري الألماني 2024-2025

الجمعة 20-9-2024

9:30 مساء - أوجسبورج ضد ماينز

السبت 21-9-2024

4:30 عصرًا - بوخوم ضد هولشتاين كيل

4:30 عصرًا - هايدينهايم ضد فرايبورج

4:30 عصرًا - يونيون برلين ضد هوفنهايم

4:30 عصرًا - فريدر بريمن ضد بايرن ميونخ

7:30 مساء - آينتراخت فرانكفورت ضد بوروسيا مونشنغلادباخ

الأحد 22-9-2024

4:30 عصرًا - باير ليفركوزن ضد فولفسبورج

6:30 مساء - شتوتجارت ضد بوروسيا دورتموند

8:30 مساء - سانت بولي ضد لايبزيج

عمر مرموش

جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني 2024-2025

1- اندريج كراماريتش - هوفنهايم - 4

1- هاري كين - بايرن ميونخ - 4

2- إيرميدين ديميروفيتش - شتوتجارت - 3

2- فلوريان فيرتز - باير ليفركوزن - 3

2- عمر مرموش - آينتراخت فرانكفورت - 3

3- جيمي بينو - بوروسيا دورتموند - 2

3- جونيور آدامو - فرايبورج - 2

3- جمال موسيالا - بايرن ميونخ - 2

3- كريم أديمي - بوروسيا دورتموند - 2

3- لوكاس كوبلر - فرايبورج - 2

3- لوفرو ماير - فولفسبورج - 2

3- لويس أوبيندا - لايبزيج - 2

3- ماكسيميليان بريونج - هايدينهايم - 2

3- نديم أميري - ماينز - 2

3- باول فانر - هايدينهايم - 2

3- تيم كلينيست - بوروسيا مونشنغلادباخ - 2

3- فيكتور بونيفاس - باير ليفركوزن - 2

4- أدريان بيك - هايدينهايم - 1

4- أليكساندر بيرنهاردسون - هولشتاين كيل - 1

4- أرمين جيغوفيتش - هولشتاين كيل - 1

4- أليكس جريمالدو - باير ليفركوزن - 1

4- أنتونيو نوسا - لايبزيج - 1

4- الحسن بليا - بوروسيا مونشنغلادباخ - 1

4- بينيديكت هوليرباخ - يونيون برلين -1

4- كارلو بوخالفة - سانت باولي - 1

4- دونيل مالين - بوروسيا دورتموند - 1

4- دينيز أونديف - شتوتجارت - 1

4- إمري تشان - بوروسيا دورتموند - 1

4- اينزو ميلوت - شتوتجارت - 1

4- إلفيس ريكسبيكاج - أوجسبورج - 1

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