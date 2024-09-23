شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. كم مساحة الشقق السكنية ؟

شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. يتساءل العديد من المواطنين عن مساحة الشقق السكنية في الإسكان الإجتماعي وتفاصيل الحجز والمقدم والأقساط, وذلك عقب تصريحات وزير الإسكان عن خطة إطلاق 70 ألف وحدة سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، مع توفير تمويل عقاري مناسب وشروط مرنة.

طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2024

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في مؤتمر صحفي السبت الماضي، عن طرح جديد يشمل 70 ألف وحدة سكنية، موزعة على 60 ألف وحدة لمحدودي الدخل و10 آلاف وحدة لمتوسطي الدخل.

وأشار الوزير إلى أن فتح باب الحجز سيكون في نوفمبر المقبل، مع توافر وحدات في المدن الجديدة والمحافظات، بأسعار تناسب مختلف الشرائح الاجتماعية، وبتسهيلات تمويلية.

كشف الشربيني أن نصف الوحدات السكنية المطروحة ستكون في المدن الجديدة التي تطورها الدولة، بينما سيكون النصف الآخر في المحافظات والمناطق القديمة, وذلك لتلبية احتياجات السكان في جميع المناطق، سواء كان ذلك في مدن حديثة أو في أماكن قريبة من محيطهم الحالي.

أكد وزير الإسكان أن الوزارة ملتزمة بالجدول الزمني لتنفيذ وتسليم الوحدات السكنية، مشيرًا إلى أنه خلال الجولات التفقدية التي أجراها في المدن الجديدة, وموضحًا أن الوزارة تسعى إلى تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة تشمل كافة الخدمات، وليس مجرد وحدات سكنية منفردة.

تفاصيل الوحدات السكنية لمحدودي الدخل

تحدث الشربيني عن تفاصيل الوحدات السكنية المخصصة لمحدودي الدخل، والتي توضحها جريدة “الموجز” خلال السطور التالية:

الوحدات ستكون كاملة التشطيب وجاهزة للسكن الفوري بعد التسليم.

تبلغ مساحة الوحدة حوالي 90 مترًا مربعًا، وتضم العمارة 6 طوابق، ويحتوي كل طابق على 4 وحدات سكنية.

بعض الوحدات في المدن الجديدة ستكون جاهزة للتسليم بعد ثلاث سنوات.

شقق الإسكان الإجتماعي

كم مساحة الشقق السكنية في الإسكان الاجتماعي 2024؟

تبلغ مساحات شقق محدودي الدخل ما بين 75 و90 مترًا مربعًا.

تتراوح مساحات شقق متوسطي الدخل، ضمن مشروعات "سكن مصر" و"دار مصر"، ما بين 100 و150 مترًا.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2024

أفادت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن الأسعار النهائية للوحدات سيتم الإعلان عنها بعد الحصول على موافقات مجلس الوزراء، مرجحة أن تكون الأسعار الجديدة أعلى من الأسعار المعلنة في الطرح السابق.

شقق الأسكان الإجتماعي

طمأنت مي عبد الحميد المواطنين بأن الأقساط الشهرية للوحدات السكنية لن تتجاوز 40% من دخل المستفيدين.

وأشارت إلى أن الوزارة ستواصل تقديم الدعم النقدي والتمويل العقاري بشروط ميسرة، مع احتمالية وجود تغير بسيط في نسب الفائدة للتمويل العقاري التي بلغت 7.5% في الإعلان السابق.

أكد الشربيني أن الوزارة وضعت خطة لتسليم شقق الإسكان الاجتماعي المكتملة، مع التركيز على تسليم مناطق سكنية متكاملة تضم جميع المرافق والخدمات, ومن المتوقع أن يتم تسليم كافة الوحدات السكنية بحلول نهاية العام المقبل.

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