كم مصاريف معهد فني صناعي بورسعيد 2025 لكل الأقسام.. وهذه شروط القبول

مصاريف معهد فني صناعي بورسعيد 2025.. مع بداية العام الدراسي الجديد 2025، يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن مصاريف معهد فني صناعي بورسعيد 2025 لكل الأقسام ، يُعتبر المعهد خيارًا مميزًا للطلاب الراغبين في التخصص في المجالات الفنية والصناعية.

ويرصد لكم موقع الموجز خلال السطور التالية مصاريف معهد فني صناعي بورسعيد 2025، وماهي شروط التقديم.

المعهد الفني الصناعي في بورسعيد

يُعد معهد الفني الصناعي من المؤسسات التعليمية الهامة التي تهدف إلى تأهيل الكوادر الفنية والمهنية في مجالات متنوعة. تأسس المعهد لتلبية احتياجات سوق العمل من خلال توفير برامج تعليمية متخصصة تشمل مجموعة واسعة من التخصصات الفنية والإدارية.

يُركز المعهد على تقديم تعليم يتماشى مع معايير الجودة العالمية، مما يساهم في تنمية المهارات العملية والنظرية للطلاب. بفضل التخصصات المتاحة، يمكن للطلاب اختيار المسار الذي يناسب اهتماماتهم وطموحاتهم، مما يعزز فرصهم في الحصول على وظائف مهنية عالية الجودة.

يسعى معهد الفني الصناعي إلى تطوير جيل من الخريجين المؤهلين والقادرين على مواجهة التحديات في مختلف المجالات، مما يساهم في دعم الاقتصاد المحلي والتنمية المستدامة.

مصاريف المعهد الفني الصناعي بورسعيد 2025

تتراوح مصاريف معهد الفني الصناعي بورسعيد 2025 للمنشآت البحرية ما بين 180 و200 جنيه للعام الدراسي بالكامل، مما يجعله خيارًا اقتصاديًا للطلاب الراغبين في متابعة التعليم الفني في هذا المجال.

شروط القبول المعهد الفني الصناعي بورسعيد 2025

يقبل المعهد الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية الصناعية. كما يتم تحديد الحدود الدنيا للقبول من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الذي تشرف عليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مما يضمن توحيد معايير القبول.

فرص التعليم العالي فى المعهد الفني الصناعي بور سعيد2025

بعد إنهاء دراستهم، يمكن لخريجي معهد الفني الصناعي الالتحاق بإحدى الكليات في عدد من الجامعات المصرية، وفقًا لما يحدده موقع التنسيق. هذا يتيح لهم فرصة استكمال تعليمهم الجامعي وتحقيق طموحاتهم الأكاديمية.

أقسام المعهد الفني الصناعي بور سعيد

يقدم المعهد الفني الصناعي مجموعة متنوعة من التخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل، مما يمنح الطلاب فرصًا متعددة للتعلم والتطوير. إليك قائمة بأهم الأقسام المتاحة:

1. قسم المحاسبة

برنامج محاسبة المؤسسات المالية

برنامج الضرائب والتأمينات

2. قسم الإدارة

برنامج السكرتارية التنفيذية

برنامج المشروعات الصغيرة

3. قسم الميكانيكا

4. قسم الأجهزة الكهربائية

5. قسم التبريد والتكييف

6. قسم الطباعة

7. قسم تكنولوجيا المعلومات

8. قسم التخصصات الكيميائية

9. قسم بيولوجي

10. قسم الملابس الجاهزة

صيانة وإنتاج وباترون

11. قسم صباغة وطباعة

12. قسم الغزل والنسيج

برامج إضافية

برنامج نظم المعلومات



اقرأ أيضا:

نشرة الموجز التعليمية.. وزير التربية والتعليم: مصر انتهجت خطوات لتحقيق تحول جذري في التعليم و تنسيق المرحلة الثالثة للدبلومات الفنية 2024

وزير التربية والتعليم: مصر انتهجت خطوات هامة لتحقيق تحول جذري في التعليم