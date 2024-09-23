تعرف علي تفاصيل تقديم الخدمة العامة 2024 تابع التفاصيل كاملة

الخدمة العامة، يؤديها خريجو الجامعات والمعاهد العليا في مصر، وهي فرصة للخريجين الجدد للمساهمة في تنمية المجتمع وخدمة وطنهم.



و تُعد الخدمة العامة بمثابة جسر يربط بين الحياة الأكاديمية وسوق العمل، حيث يتيح للخريجين اكتساب خبرات عملية في مجالات مختلفة، وتطوير مهاراتهم الشخصية والاجتماعية.



لا يفوتك كل ما تريد معرفته عن الخدمة العامة 2024 لخريجي الجامعات المصرية



لينك تقديم الخدمة العامة 2024



تقدم لكم موقع الموجز ، حددت وزارة التضامن الاجتماعي، رابطًا لـ التقديم لأداء الخدمة العامة، وفقًا للآتي:



- التقديم إلكترونيا عبر لينك تقديم الخدمة العامة 2024.



- اضغط على أيقونة طلب جديد.



- ادخل البيانات المطلوبة في الخانات المحددة بدقة.



- ادخل المؤهل الجامعي وسنة التخرج.



- اضغط على التسجيل.



- اختر مجال الخدمة الذي ترغب في الالتحاق به.





المستندات المطلوبة للتقديم في الخدمة العامة



- صورة البيانات المسجلة على منظومة التسجيل الإلكتروني «نموذج تسجيل مكلف».



- 2 صورة من المؤهل الدراسي.



- 2 صورة من بطاقة الرقم القومي (سارية).



- 2 صورة من الموقف التجنيد للذكور.



- 3 صور شخصية.



- استيفاء نموذج ( 1خ ع ) محددًا المجال الذي يرغب في الالتحاق به.



- يمنح المكلف بعد انتهائه من تأدية الخدمة العامة شهادة تفيد إتمام أدائه لمدة التكليف، والتي تعتبر مسوغ أساسى من مسوغات التعيين في المؤسسات الحكومية.​





مجالات الخدمة العامة



أعلنت وزارة التضامن عن عدة مجالات لإداء الخدمة العامة وفقًا للآتي:



- «حياة كريمة».



- الأسر المنتجة.



- محو الأمية.



- التأمينات الاجتماعية.



- رعاية الأيتام والمسنين.



- الأسر البديلة.



- خدمات الطفولة.



- الخدمات التعليمية.



- أنشطة بنك ناصر الاجتماعي.



- برامج «وعي، فرصة، 2 كفاية، أطفال بلا مأوى».





مواعيد تقديم الخدمة العامة 2024





وأوضحت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني أن التقديم للخدمة العامة يكون متاحاً لخريجي الجامعات من الدفعة الأولى والدفعة الثانية، وذلك وفقًا لقرار يصدر من وزيرة التضامن الاجتماعي يحدد فيه مجال التكليف بناءً على احتياجات الدولة.

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وجاءت مواعيد التقديم على النحو التالي:



الدفعة الأولى: يبدأ التقديم في شهر سبتمبر من كل عام، على أن يتم تكليف الخريجين في الشهر التالي مباشرة (أكتوبر).

الدفعة الثانية: يبدأ التقديم في شهر فبراير من العام التالي، على أن يتم التكليف في شهر مارس.

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