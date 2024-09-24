يوسف الشريف تريند بقصة شعر جديدة.. إيه الحكاية ؟

احتل اسم الفنان يوسف الشريف صفحات السوشيال ميديا إذ فاجأ جمهوره بلوك جديد ومختلف عن المعتاد وذلك استعدادًا لفيلمه "ديربي الموت" ويرصد “الموجز ”التفاصيل في سطور.

يوسف الشريف بلوك جديد

تفاصيل القصة

قام الفنان يوسف الشريف بتغيير إطلالته بشكل جذري، حيث تخلى عن شعره الطويل الذي اشتهر به مؤخرًا وظهر بلوك جديد بشعر قصير مثل بدايته في عالم الفن. وقد كشف الشريف عن هذا اللوك الجديد من خلال جلسة تصوير حديثة نشرها على حسابه الشخصي على الموقع الشهير "إنستجرام" وذلك استعدادًا لفيلمه السينمائي الجديد “ديربي الموت”.

يوسف الشريف

فيلم "ديربي الموت" يمثل عودة يوسف الشريف إلى السينما بعد غياب دام سبع سنوات منذ فيلمه "بني آدم" في 2018.

آخر أعمال يوسف الشريف على شاشات السينما



شارك الفنان يوسف الشريف في بطولة فيلم "بني آدم" الذي لعب فيه يوسف الشريف دور البطولة، واسمه في الفيلم هو "آدم".

تفاصيل فيلم يوسف الشريف قصة بني آدم



تدور أحداث فيلم بني آدم حول قصة شخص يدعي "آدم"، وهو رجل أعمال ناجح يعيش حياة مستقرة مع زوجته وطفله.

إذ يتعرض آدم لحادث سير مروع يفقده الوعي، وعندما يستيقظ يجد نفسه في عالم غريب ومظلم، حيث يكتشف أنه قد مات بالفعل.

يلتقي آدم بشخص غامض يدعى "العقيد ممدوح الشهاوي" (أحمد رزق)، ويخبره أنه لديه فرصة للعودة إلى الحياة إذا تمكن من إثبات براءته من جريمة قتل اتهم بها.

يبدأ آدم رحلة البحث عن الحقيقة، ويكتشف العديد من الأسرار والخبايا التي كانت مخفية عنه، ويواجه العديد من التحديات والمخاطر في سبيل إثبات براءته والعودة إلى حياته وعائلته.



أبطال فيلم بني آدم



شارك في بطولة فيلم أطلق عليه صناعه اسم بني آدم كل من

يوسف الشريف (آدم) ، أحمد رزق (العقيد ممدوح الشهاوي)، دينا الشربيني (مي)، هنا الزاهد (دينا) وكوكبة كبيرة من النجوم القديرة والشابة العمل من إخراج: محمد على ،تأليف عمرو سمير عاطف إنتاج شركة سينرجي فيلمز.

حقق فيلم "بني آدم" نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر، وأشاد النقاد بأداء يوسف الشريف وبقية طاقم العمل. كما أثار الفيلم العديد من التساؤلات الفلسفية حول الحياة والموت والعدالة.

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