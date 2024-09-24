موديل 2024.. أفضل 5 سيارات جديدة تحت 600 ألف جنيه في مصر

سيارات جديدة.. تُعتبر فكرة شراء سيارة جديدة خطوة مهمة للعديد من المواطنين، الذين يسعون إلى شراء سيارات جديدة بأسعار معقولة تلبي احتياجاتهم، ويبحث الكثيرون عن سيارات تتراوح أسعارها بين 500 و600 ألف جنيه من بين الأكثر طلبًا في السوق المصرية.

أرخص 5 سيارات جديدة في السوق المصرية

تستعرض جريدة “الموجز” خلال السطور التالية أسعار أفضل خمس سيارات جديدة متاحة في السوق المصرية بسعر أقل من 600 ألف جنيه، وفقًا لتصريحات عضو شعبة السيارات منتصر زيتون.

سيارة سوزوكي إسبريسو 2024

تتوفر سيارة سوزوكي إسبريسو في السوق المصرية بخيارين لناقل الحركة، يدوي وأوتوماتيكي، وتأتي بفئتين من التجهيزات, ويبدأ سعر النسخة اليدوية من 450 ألف جنيه، بينما يبلغ سعر النسخة الأوتوماتيكية 530 ألف جنيه.

سيارة بروتون ساجا 2024

تقدم بروتون ساجا في السوق المصرية بفئة واحدة فقط، وتعمل السيارة بمحرك 4 سلندر بسعة 1332 سي سي، مما يوفر قوة قدرها 95 حصان وعزم دوران يصل إلى 120 نيوتن.متر عند 4000 دورة/ الدقيقة، مع ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات.

السعر: 430 ألف جنيه

أفضل 5 سيارات جديدة تحت 600 ألف جنيه

سيارة بي واي دي F3 موديل 2024

تأتي سيارة بي واي دي F3 موديل 2024 مع عدد من التجهيزات المميزة، مثل قفل مركزي، مصابيح ضباب أمامية، ومرايا جانبية كهربائية مزودة بإشارات ضوئية, وتتميز بعجلة قيادة باور ستيرنج ومكيف هواء يدوي.

السعر: 590 ألف جنيه (فئة المانويل)

أفضل 5 سيارات جديدة تحت 600 ألف جنيه

شيفروليه نيو أوبترا 2024

تعتبر شيفروليه نيو أوبترا واحدة من أكثر السيارات مبيعًا في السوق المصرية، مما زاد من معدلات البحث عن أسعار ومواصفاتها, تنتمي هذه السيارة لفئة السيارات السيدان المدمجة.

السعر: 590 ألف جنيه

شيري أريزو 2024

تتميز سيارة شيري أريزو 2024 الجديدة بمحرك مكون من 4 أسطوانات بسعة 1.5 لتر تيربو، مما يوفر قوة تبلغ 156 حصان، وعزم دوران يصل إلى 230 نيوتن.متر، مع ناقل حركة CVT متغير باستمرار مع 9 سرعات.

السعر: 600 ألف جنيه (مانيوال)

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