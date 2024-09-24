هل هناك زيادة جديدة مع معاشات شهر أكتوبر 2024؟

حقيقة زيادة جديدة مع معاشات شهر أكتوبر 2024.. كلمات بحثسة تصدر محرك جوجل خلال الساعات القليل الماضية تزامنًا مع نهاية الشهر الجاري واقتراب موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024.

وبناءً على ذلك، ارتفعت معدلات البحث عبر الإنترنت من قبل أصحب المعاشات للتعرف على مواعيد الصرف بالإضافة إلى حقيقة زيادة جديدة مع معاشات شهر أكتوبر 2024.

حقيقة زيادة جديدة مع معاشات شهر أكتوبر 2024

الموجز يرصد عبر التقرير التالي حقيقة زيادة جديدة مع معاشات شهر أكتوبر 2024، بالإضافة إلى متابعة تفصيلية لـ موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024 من قبل هيئة التأمينات الاجتماعية.

وبدأ بالفعل ما يقارب من 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات في البحث عبر الإنترنت عن موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024 وحقيقة زيادة جديدة مع معاشات شهر أكتوبر 2024، حيث أنه من المقرر أن تبدأ مواعيد الصرف يوم 1 أكتوبر.

حقيقة زيادة جديدة مع معاشات شهر أكتوبر 2024

قانون التأمينات الاجتماعية الموحد

أما عن حقيقة زيادة جديدة مع معاشات شهر أكتوبر 2024، فوفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية الموحد رقم 148 لسنة 2019، فإن الزيادة السنوية لأصحاب المعاشات يتمّ إقرارها في شهر يوليو من كل عام وذلك بواقع 15% كحد أقصى، ما لم يصدر قرارًا حكوميًا بتبكير موعد صرفها استثنائيا مثلما تم العام الحالي بتبكير صرفها بدءا من مارس بدلا من يوليو .

وعلمت مصادر مسئولة أنه لا يوجد حتى الآن أي قرارًا رسميًا بشأن زيادة المعاشات الشهر المقبل، وأن معاش شهر أكتوبر 2024 سيتم صرفه كما هو بزيادة 15% المعمول بها مثلما حدث في الأشهر السابقة.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سبق وقرر في شهر مارس الماضي، تبكير موعد صرف زيادة أصحاب المعاشات ضمن قرارات الحزمة الاجتماعية ليتمّ الصرف مبكرًا 4 أشهر في شهر مارس بدلًا من شهر يوليو، تماشيًا مع الجهود المستمرة لتحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات في ظل التضخم والظروف الاقتصادية الحالية، حيث أن هذه الزيادة جاءت بناءً على قرارات سابقة تستهدف دعم الفئات المستحقة وزيادة قدرتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

ومن المعروف أن الحكومة تهدف بشكل مستمر للإعلان عن الزيادات من أجل تحسين دخل الملايين من أصحاب المعاشات، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تؤثر على أسعار السلع والخدمات الأساسية، ومن المقرر أن تستمر الحكومة في متابعة هذه الزيادات بشكل دوري لضمان توافقها مع التغيرات الاقتصادية ولكن في المواعيد المستحقة لذلك.

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