تعرف على موعد صرف معاشات شهر سبتمبر وأكتوبر 2024 وموعد الزيادة الجديدة

الزيادة الجديدة للمعاشات

بدأ أمس الأحد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 بعد تبكير وزارة المالية صرف المرتبات للموظفين مع بداية العام الدراسي الجديد 2024- 2025. كما يتم صرف المعاشات لأكثر من 11 مليون مواطن في موعدها المحدد، وسنتعرف على موعد صرف معاشات شهر أكتوبر.

وسيقدم «الموجز» في التقرير التالي مرتبات شهر سبتمبر وأكتوبر 2024 وموعد زيادتها.

بداية صرف مرتبات شهر سبتمبر

بدأت عملية صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 منذ أمس الأحد الموافق 22 سبتمبر وتستمر 5 أيام حيث تم تبكير موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024، ليبدأ نحو 6 ملايين موظف الصرف تزامنا مع بدء موسم الدراسة.

وستصرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 من خلال منافذ صرف الرواتب التي حددتها وزارة المالية للتيسير على الموظفين والمواطنين ومنع التكدس أمام البنوك وماكينات الصراف الآلي.

وسيتم صرف المتأخرات وفق بيان وزارة المالية المصرية أيام 8، 9، 10 أكتوبر المقبل، على أن يبدأ الصرف منذ إتاحتها في مصارفها المخصصة يوم صدورها.

متى سيبدأ صرف معاشات شهر أكتوبر

وسوف تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي عملية صرف معاشات شهر أكتوبر 2024 من بداية أكتوبر كما هو معمول به شهريًا، والذي يستفيد منه حوالي 11 ونصف مليون مواطن من أصحاب المعاشات.

وستصرف معاشات شهر أكتوبر 2024 بالزيادة المعمول بها منذ شهر مارس الماضي بعد أن أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي تصل قيمتها إلى 15% ضمن حزمة الحماية الاجتماعية.

إضطلع على موعد الزيادة الجديدة للمعاشات من خلال «الموجز»

لقد تم بالفعل زيادة المرتبات والمعاشات في الربع الأول من العام الجاري وبالتحديد في شهر مارس بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمساعدة المواطنين على تحمل زيادة الأسعار.

و يتم زيادة المرتبات والمعاشات في بداية السنة المالية الجديدة، وذلك في شهر يوليو من كل عام.

صرف المعاشات لأكثر من 11 مليون مستحق

سيبدأ صرف معاشات شهر أكتوبر 2024 لأكثر من 11 مليون مستحق أول الشهر القادم من جميع منافذ الصرف من الـ atm وفروع بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد.

وتقوم وزارة التضامن الاجتماعي بمتابعة ذلك، لإستمرار صرف معاشات الشهر الماضى من فروع بنك ناصر الاجتماعي للذين لم يتمكنوا من الصرف خلال الأيام الماضية .

إليكم كيفية الإستعلام عن موعد صرف المعاش بالرقم القومي خطوة بخطوة مع «الموجز»

1-الدخول على الموقع الإلكتروني لهيئة التأمينات الاجتماعية.

2-الدخول بـ كتابة اسم المستخدم وكلمة السر.

3-اختر “الاستعلام عن قيمة المعاش”.

4-إدخال البيانات المقررة لاستكمال العملية.

5-اضغط على عرض التفاصيل.

تعرف على أماكن صرف المعاشات من موقع «الموجز»

يستطيع أصحاب المعاشات صرف المعاشات من خلال أكثر من طريقة ومنفذ، وتشمل عبر ماكينات الصرف الآلي ATM في جميع أنحاء محافظات مصر، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية ونقاط شركة فوري، وكذلك في مكاتب البريد المصري.

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