أحمد سعد يستعد لحفل في شيكاغو.. تفاصيل وأسعار التذاكر

يستعد الفنان أحمد سعد لإحياء أحدث حفلاته الغنائية في الولايات المتحدة، وتحديدًا في ولاية شيكاغو، يوم 27 سبتمبر الجاري، هذه الحفلة تأتي ضمن جولة فنية يقوم بها أحمد سعد، حيث نشر بوستر الحفل عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، معلقًا: "شيكاغو لا أستطيع الانتظار لرؤيتكم يوم 27 سبتمبر في مسرح باتيو، احصلوا على التذاكر الآن"، ويستعرض الموجز اسعار التذاكر.

أسعار تذاكر حفل أحمد سعد في شيكاغو



أعلنت الشركة المنظمة للحفل عن أسعار التذاكر التي تنقسم إلى خمس فئات، لتناسب مختلف الجماهير، الفئات جاءت على النحو التالي:

- الفئة الأولى بسعر 58 دولارًا

- الفئة الثانية بسعر 75 دولارًا

- الفئة الثالثة بسعر 99 دولارًا

- الفئة الرابعة بسعر 129.99 دولارًا

- الفئة الخامسة والأخيرة بسعر 181.99 دولارًا

أحمد سعد

يبدو أن الحفل سيكون فرصة مميزة لمحبي أحمد سعد في الولايات المتحدة للاستمتاع بأغانيه الشهيرة وسط أجواء حماسية.

حفلة قادمة في دبي



وعلى الجانب الآخر، يستعد أحمد سعد لإحياء حفل آخر في دبي يوم 15 نوفمبر المقبل. هذا الحفل من المتوقع أن يجمع جمهورًا كبيرًا، حيث سيقدم أحمد سعد مجموعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة، ومن بين الأغاني التي سيؤديها في دبي "وسع وسع" و"اختياراتي مدمرة حياتي"، التي لاقت إعجابًا كبيرًا من الجمهور.

تعاون مع الشاب خالد

أحمد سعد



في سياق متصل، تصدر أحمد سعد محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إصدار أغنيته الجديدة "الزين"، التي جمعته بالفنان الجزائري الشهير الشاب خالد، الأغنية حققت نجاحًا كبيرًا منذ طرحها، خاصة وأنها تمثل أول تعاون بين الفنانين، هذا التعاون أضاف بريقًا خاصًا لمسيرة أحمد سعد الفنية، حيث حققت الأغنية نسبة مشاهدة مرتفعة خلال أيام قليلة.

نجاح في العراق



مؤخرًا، أحيا أحمد سعد حفلًا ناجحًا في العراق، حيث نشر عبر حسابه على إنستجرام مجموعة من الصور من الحفل، وعلق عليها قائلاً: "أول مرة مع جمهور أربيل العراق، والحقيقة أنا اتبسطت معاكم جدًا جدًا، إيه الناس الحلوة دي". الحفل شهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا وأثبت مرة أخرى الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها الفنان أحمد سعد في العالم العربي.

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