مؤلفة مسلسل برغم القانون: استعنت بخبير قانوني حتي يكون قريب من المشاهد

تحدثت كاتبه مسلسل برغم القانون نجلاء الحديني، عن كواليس وتفاصيل العمل أثناء مرحلة الكتابة والبحث عن الشخصيات، خلال مداخله هاتفية لأحد البرامج التلفزيونيه، يكشفها لنا موقع الموجز.

مؤلفة مسلسل برغم القانون تسرد تفاصيل نجاح العمل

وقالت نجلاء الحديني : مسلسل برغم القانون فكرة المنتج ريمون مقار ، وقد عرضها علي ، واستغرقت عام لكتابته ،وكانت البداية مع مرحلة البحث ومعرفة تفاصيل ما مرت به الحالات المشابهة ، حتي يكون قريب من المشاهد وهذا الامر لم يقتصر على الخط الأساسي في الأحداث ، ولكن مع كل الشخصيات.

برغم القانون



وأضافت نجلاء الحديني : ونظرًا لان بطلة العمل ستظهر في دور محامية ، فقد كان هناك شق قانوني وهذا ما جعل المؤلفة تكون على تواصل دائم مع محامي متمكن في هذا المجال ، حتي توقف علي كافة العمل ، وأستمر هذا الأمر حتي فى كتابة الحوار.

تعليق مؤلفة مسلسل برغم القانون على الجدل المثار

علقت الكاتبة نجلاء الحديني لأول مرة عن الجدل المثار حول العمل قائلة: ردود أفعال البورسعيدية الذين أكدوا أن اللهجة والشخصيات قريبة منهم وليست بعيدة عن مجتمعهم، والقصص في مسلسل برغم القانون لمست الناس لأنها حقيقية بمزيج من العمل الدرامي.

برغم القانون

وأضافت: فكرة مسلسل برغم القانون كانت من البداية اقتراح المنتج ريمون مقار، ثم قمت بالعمل على كتابة مسلسل "برغم القانون" أكثر من عام، والمسلسل يحتوي على النصيب الأكبر من قصص السيدات والمشاكل التي يمرون بها.

وأوضحت: أنا مؤمنة بأن العمل المكتوب بصدق الناس بتصدقه ويوصلها بسرعة كبيرة، الحمد لله مبسوطه من ردود الفعل جدًا وعقبال باقي الحلقات.

قصة المسلسل

العمل تدور أحداثه في إطار درامي، حول ليلى التي تعمل بالمحاماة وتعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في أحد الأيام لتجد أن زوجها قد اختفى، وبعد رحلة بحث، تكتشف هروبه تاركا طفلين وهما ليلى وهاشم، بعد زواج عشر سنوات، وتحاول الوصول إلى سر هروبه رغم قصة الحب الكبيرة بينهما.



مواعيد مسلسل برغم القانون



المسلسل الذي يعرض في تمام الساعة 7:30 مساءً، يدور في دراما اجتماعية حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10 سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين "ليلى وهاشم"، ليختفي "أحمد" زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم.

صناع مسلسل برغم القانون

مسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من هاني عادل، ومحمد القس، ووليد فواز، وعابد عنان، ورحاب الجمل، وفرح يوسف، وعايدة رياض، ومحمد محمود عبد العزيز، وجيسيكا حسام الدين، ونبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج الشركة المتحدة وشركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز، والعمل مكون من 30 حلقة.

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